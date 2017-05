'I Am Not Your Negro': Lembremo-nos deste filme

A partir de um manuscrito inacabado de James Baldwin, Raoul Peck constrói um documentário vital sobre a história do racismo e da segregação social nos EUA. I Am Not Your Negro já está nas salas de cinema

Library of Congress

“A história do negro na América é a história da América. Não é uma história bonita.” Palavras de James Baldwin. Foi isso que o escritor e crítico social norte-americano quis contar em Remember This House, o livro que começou a escrever em 1979 – já numa fase de “rescaldo” do movimento pelos direitos civis dos negros nos EUA, marcada pelo assassinato de três dos seus amigos mais próximos: Medgar Evers, Malcolm X e Martin Luther King –, e que não chegou a terminar até à sua morte, em 1987.

Em I Am Not Your Negro, Raoul Peck faz uma notável adaptação das 30 páginas desse manuscrito inacabado para o cinema, recorrendo às próprias palavras do autor (narradas em off, de forma extremamente envolvente, por Samuel L. Jackson) e servindo-se de valiosos materiais de arquivo que procuram não só enquadrar e ilustrar as observações de Baldwin mas também acrescentar- -lhes sentido(s).

Ao contrário do documentário biográfico James Baldwin – The Price of The Ticket, realizado por Karen Thorsen em 1989, este não é, na sua essência, um filme sobre a vida de Baldwin. É antes uma espécie de ensaio que recupera o seu pensamento sobre as questões raciais nos EUA, fornecendo instrumentos de reflexão importantes – como um vasto conjunto de excertos de filmes americanos que plasmam algumas dessas questões – e estabelecendo diálogos fortíssimos com a América (e o mundo) atual. É o caso de imagens recentes – de Barack Obama a Donald Trump, passando pelo movimento Black Lives Matter –, fenómenos extemporâneos de Baldwin, mas que a profundidade e eloquência do seu discurso permitem perscrutar e ajudar a explicar.

I Am Not Your Negro é, acima de tudo, uma ode aos Direitos Humanos (tão vital nos dias de hoje) e uma grande lição sobre os princípios da segregação social, como vemos na sua intervenção no talk show de Dick Cavett, onde diz: “A maioria dos americanos brancos que conheci não tem nada contra os negros. Não é disso que se trata. Trata-se de uma espécie de apatia e de ignorância. As pessoas não sabem o que se passa do outro lado do mundo porque não querem saber.”

I Am Not Your Negro > De Raoul Peck, com James Baldwin, Samuel L. Jackson, Harry Balafonte > 93 minutos