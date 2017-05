The Legendary Tigerman apresenta os dias americanos  do Homem-Tigre

Esta sexta-feira, 19, há The Legendary Tigerman no Cinema Nimas, em Lisboa. O músico Paulo Furtado recorda, num cineconcerto, as quase duas semanas em que percorreu os desertos do Sul dos Estados Unidos da América

Três pessoas, um carro e muitos, muitos quilómetros pela frente… Durante quase duas semanas, foi esta a rotina de Paulo Furtado, que, na companhia da fotógrafa Rita Lino e do realizador Pedro Maia, deambulou pelos desertos californianos de Joshua Tree e Death Valley, onde foi o protagonista de um filme “sobre o falso diário de um homem”, cuja ida para o deserto “coloca em causa a sua existência no mundo, do qual quer desaparecer”, como explica Paulo Furtado.

Documentada em formato de road movie, esta viagem iniciática serviu também para o músico compor alguns dos temas incluídos no novo álbum de The Legendary Tigerman, com edição prevista para o final do verão e também gravado em pleno deserto de Joshua Tree, no mítico estúdio Rancho de la Luna, onde regressaria mais tarde. O resultado destes dias americanos foi, entretanto, transformado na longa-metragem How To Become Nothing, a estrear no circuito de festivais de cinema ainda este ano.

Enquanto isso não acontece, pode entretanto ser visto em formato de filme-concerto, com banda sonora executada ao vivo por The Legendary Tigerman e imagens manipuladas em tempo real por Pedro Maia.

The Legendary Tigerman > Cinema Nimas > Av. 5 de Outubro, 42 B, Lisboa > T. 21 357 4362 > 19 mai, sex 21h30 e 24h > €12