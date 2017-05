'A Divina Comédia: Inferno' é uma viagem a caminho das estrelas

O Teatro O Bando põe uma floresta metálica no palco do D. Maria II e, pela mão de Dante, segue em busca do sentido da humanidade. A Divina Comédia: Inferno estreia-se esta quinta-feira, 11, em Lisboa, e chega depois ao Porto e a Coimbra