Os 22 festivais de música que não vai querer perder neste verão

Traçamos o calendário dos 22 festivais de música que até setembro – de norte ao sul do País – preenchem a agenda do verão 2017. Do rock ao jazz, passando pela eletrónica, é descobrir o cartaz de todos eles no tema de capa da VISÃO Se7e que chega às bancas esta quarta, 10