Casa do Design mostra playlist da editora Orfeu

A voz de Adriano Correia de Oliveira e Zeca Afonso, os poemas de Eugénio de Andrade, Miguel Torga e José Régio, os desenhos de Moreira Azevedo e Isabel Nave, o design de Fernando Aroso, as fotografias de Eduardo Gageiro e Patrick Ullmann. Com eles traça-se o percurso da editora Orfeu e parte da história do País, numa exposição para ver e ouvir na Casa do Design, em Matosinhos, até 12 de junho