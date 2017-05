Os Simple Minds desligam-se da ficha no Coliseu do Porto

A banda escocesa revisita, em formato acústico, os temas mais conhecidos dos seus 30 anos de carreira. É esta quinta-feira, 4, que os Simple Minds sobem ao palco do Coliseu do Porto

Foi um convite do festival suíço Zermatt Unplugged que levou os Simple Minds a desligar, pela primeira vez, os seus instrumentos da eletricidade. Era suposto ser apenas um único concerto acústico, mas transformou-se em muito mais, pois, durante os ensaios, a banda foi descobrindo todo um sem-fim de possibilidades naquela sonoridade mais nua e crua, que dava uma nova vida a clássicos do rock como Promised You a Miracle, Alive and Kicking ou Don't You (Forget about Me). “Julgámos que seria algo aborrecido, mas conseguimos fazer versões acústicas com bastante força e energia, muito à imagem do que são os Simple Minds”, explicou à VISÃO o vocalista Jim Kerr.

Em paralelo com a digressão, iniciada no final do ano passado, foi também editada a coletânea Acoustic, na qual recriam por completo, em formato acústico, alguns dos temas mais emblemáticos de uma carreira que cumpre este ano três décadas. Apesar da maior parte do público só os ter conhecido a partir de meados dos anos 80, a carreira do grupo teve início muito antes disso, na viragem da década de 70 para a de 80, quando foram uma das figuras de proa do movimento pós-punk e da então denominada New Wave.

Depois disso, na segunda metade dos 80, tornaram-se numa das bandas mais populares nos Estados Unidos, muito por culpa da MTV, que de um momento para o outro os elevou ao estatuto de estrelas mundiais com o vídeo de Don't You (Forget about Me). O tempo dos estádios cheios, porém, chegaria ao fim na década de 90, quando alguns álbuns menos conseguidos quase levaram ao fim da banda.

A redenção aconteceria já na segunda década do novo século, com um punhado de álbuns que mostraram a banda a voltar à velha forma, como aconteceu com o último registo de originais, Big Music, editado em 2014 e considerado pela crítica um dos melhores de sempre dos Simple Minds. É este percurso único que também se festeja neste concerto, desligado da ficha, mas com a mesma energia de sempre.

A primeira parte do concerto estará a cargo da cantora escocesa KT Tunstall, que também participou no disco Acoustic, dos Simple Minds, no qual faz um dueto com Jim Kerr na nova versão do clássico Promised You a Miracle, editado originalmente em 1982.

Simple Minds > Coliseu do Porto > R. de Passos Manuel, 137, Porto > T. 22 339 4940 > 4 mai, qui 20h30 > €22 a €80