Orquídeas, bromélias e bonsais na Festa da Primavera

Como forma de celebrar a primavera, o Jardim Botânico da Ajuda, em Lisboa, inaugura uma exposição com uma extensa variedade de flores, a partir deste sábado, 29, até segunda-feira, 1 de maio

Estufas com orquídeas, carnívoras, suculentas, bromélias, bonsais e cactos. Podemos ver esta variedade de flores na Festa da Primavera, no Jardim Botânico da Ajuda, em Lisboa. O parque mais antigo de Portugal, mandado construir por Marquês de Pombal, há quase 250 anos, receberá a celebração da estação das flores, durante este fim-de-semana, dias 29 e 30, prolongando-se até segunda-feira,1 de maio.

No sábado, nos quatro hectares do parque, e com vista sobre o Rio Tejo, haverá workshops temáticos, feiras de plantas, produtos de jardinagem e produtos naturais. A manhã de domingo começará com uma visita guiada ao Jardim Botânico e, antes da hora de almoço, haverá tempo para descontrair com uma aula de ioga. Para terminar o dia, o Grupo de Sevilhanas e Flamenco do Beira Mar de Almada animará os visitantes.

A espécie de plantas aéreas – Tillandsias – que habitam nas árvores são um dos temas para segunda-feira, 1 de maio. Também a Associação Portuguesa de Orquidofilia estará presente para ensinar tudo sobre as plantas orquídeas num workshop.

Ao longo dos três dias não faltará a música e dança nesta que é a 14ª edição da Festa da Primavera. Para os mais novos, foi organizada uma passagem de modelos, teatro e a apresentação de um coro infantil, dirigido pelo maestro Alexandre Gaspar.



Festa da Primavera > Jardim Botânico da Ajuda > Cç. da Ajuda, Lisboa > T. 21 362 2503 > 29 abr-1 mai > sáb-seg, 10h-18h > €2 (bilhete de entrada no Jardim Botânico)