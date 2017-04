'Ma Loute', uma comédia negra numa baía surreal

Um filme que é uma comédia negra com pescadores canibais, burgueses incestuosos e um inspetor que insufla de cada vez que não desvenda um mistério. Ma Loute, do realizador Bruno Dumont, já estreou nas salas de cinema

Regra geral, as traduções dos títulos dos filmes ficam aquém da versão original. No caso de Ma Loute (título original em francês), a tradução inglesa – Slack Bay – ilustra melhor o que podemos encontrar no novo filme de Bruno Dumont. Mais do que a história de uma personagem (Ma Loute, filho mais velho dos Brufort), este é um filme sobre uma galeria de personagens, todas elas peculiares, que interagem nesse lugar imaginado a que podemos chamar de Slack Bay. O pretexto é o confronto entre duas famílias – os Brufort, que fazem parte da comunidade de pescadores local, e os Van Peteghem, uma família burguesa que vem instalar- -se na sua mansão para as habituais férias de verão. Nesse ano, em 1910, vários turistas desaparecem misteriosamente nas praias do Canal da Mancha, algures nas Dunas de Slack, no nordeste de França, chamando uma dupla memorável de inspetores, Machin e Malfoy, ao local do crime.

Está montado o cenário para esta comédia negra de Dumont, da qual sobressai o talento inventivo do realizador francês para criar personagens fascinantes e situações desconcertantes, com laivos de surrealismo, capazes de se alojarem de imediato no nosso imaginário. É o caso da extravagante Aude Van Peteghem (Juliette Binoche), talvez o papel mais bem conseguido do filme, e aquele que garante, de facto, algumas gargalhadas.

Ma Loute tem todos os ingredientes para se tornar hilariante, desde as peripécias que o contacto entre ricos e pobres permite até à incompetência dos inspetores, mas a comédia acaba por morrer na praia. Em algumas cenas, a falta de rigor no que diz respeito ao ritmo, aos timings e à expressividade dos atores, compromete a eficácia da piada. No fim, fica a sensação de que o filme poderia resultar melhor no formato de minissérie (à semelhança de P’tit Quinquin, do mesmo realizador), em que houvesse mais tempo e espaço para explorar a riqueza narrativa de Slack Bay.

Ma Loute > De Bruno Dumont, com Fabrice Luchini, Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi > 122 minutos