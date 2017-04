O medo chegou ao Folia

Desde o terror gótico de Frankenstein à perseguição política movida pelo antigo regime, o medo, mas também a esperança que lhe serve de contraponto, arrebata a 17ª edição do Folia, o festival internacional de artes do espetáculo de Lousada, cujo início está marcado para este sábado, 22

Aris Aggelou\0127minutesproject

Está prestes a atingir a maioridade e orgulha-se de muito ter feito pela formação e fidelização de públicos, não só em Lousada, mas em toda a região do Vale do Sousa. “Temos cada vez mais jovens nas salas e notamos que o público está mais exigente, pedindo uma programação eclética e de qualidade”, diz Luiz Oliveira, diretor artístico do Jangada Teatro, organizadora do Folia. Na 17ª edição do festival internacional de artes do espetáculo, respondem com duas estreias da companhia da casa: O Principezinho, a primeira encenação de Xico Alves, após 40 anos de carreira como ator; e Frankenstein – Uma Comédia Manipulada, encenada por Ivo Bastos.

Eduardo Ribeiro

A produção baseada no clássico de Antoine Saint-Exupéry abre o Folia, dias 22 e 23, sábado e domingo, e, como é habitual no Jangada Teatro, contará com muita música. “É uma lição sentimental onde os atores, de forma exímia e abnegada, ensinam a cativar e a ser cativados, revelando-nos um segredo muito simples e sábio: as coisas mais importantes são, muitas das vezes, invisíveis aos nossos olhos, só com o coração é que podemos vê-las”, testemunha Xico Alves. Uma lição aconselhável para toda a família.

A restante programação adota o medo como ideia central. Em Tráfico – Uma Tragédia Obscena (dia 24), uma coprodução BAAL 17 (Serpa) e Al Teatro (Silves), servem-se do humor negro para uma leitura satírica da atualidade mundial (nomeadamente, da crise e da deriva do capitalismo), tomando por referência irónica Medeia, de Eurípedes. Já em O Medo que o General Não Tinha (dia 25), a Palmilha Dentada constrói um texto inspirado na figura de Humberto Delgado, o General sem Medo, onde se fala do Portugal amordaçado.

No dia 26, quarta-feira, é a vez de subir ao palco do Auditório Municipal de Lousada A Árvore de Édipo, da trupe ateniense IDEA Theatre Groupe, um espetáculo multidisciplinar criado a partir do mito de Édipo, que será legendado em português. Já no dia 27, quinta-feira, o Teatro Art’Imagem apresentará Um Punhado de Terra, testemunho amargo sobre a escravatura. O Jangada Teatro volta com Frankenstein – Uma Comédia Manipulada, dia 28, sexta-feira, uma adaptação do clássico de Mary Shelley, com o humor e a música a darem a volta aos nossos mais secretos, obscuros e recônditos desejos. A encerrar o festival, dia 29, sábado, haverá um concerto acústico de Luísa Sobral.

Refira-se ainda que O Principezinho regressa, dias 5 a 8, para o Foliazinho, a versão do festival para os mais novos, com uma programação inteiramente dedicada à “realeza”.

Auditório Municipal de Lousada > Quinta das Pocinhas, Lousada > T. 96 266 1286 > 22-29 abr, seg-sáb 21h30, dom 16h > €3 (crianças) a €5, €8 concerto