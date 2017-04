Motorclássico: os automóveis e motociclos clássicos regressam a Lisboa

O Motorclássico, organizado pelo Museu do Caramulo em parceria com o Centro de Congressos e Eventos, em Lisboa abre portas esta sexta-feira, 21, na FIL, no Parque das Nações

Foi com um Reynard 903, azul e branco, que o piloto alemão Michael Schumacher se sagrou campeão do Grande Prémio Macau de Fórmula 3, há 27 anos. Agora, o carro estará em exposição no Motorclássico – Salão Internacional de Automóveis e Motociclos Clássicos, que regressa esta sexta-feira, 21, à FIL – Feira Internacional de Lisboa, no Parque das Nações, e ali fica até domingo, 23. Três dias para receber os apaixonados pelas quatro e duas rodas, numa inciativa que, em 2016, contou com mais de 40 mil visitantes.

Um dos principais destaques desta 13ª edição do Motorclássico será o 70º aniversário da marca italiana Ferrari. Numa viagem à história da marca, mostram-se alguns dos seus modelos mais emblamáticos das últimas décadas: do Ferrari mais antigo produzido em Portugal, o modelo 195 Intervignale, de 1951, até veículos atuais. O programa do Motorclássico inclui também uma exposição dedicada às duas rodas, que contará com mais de uma dezena de motos históricas da Guarda Nacional Republicana. Aqui, os visitantes poderão ver um Norton 16h, de 1945, um dos modelos mais antigos que foi adquirido depois da Segunda Guerra Mundial.

Na FIL estará também um microcarro de três rodas, o Messerschmitt KR200, de 1958, que foi recentemente restaurado nas Oficinas do Caramulo. “A conclusão do restauro deste automóvel, a tempo de o mostrarmos em todo o seu esplendor, pela primeira vez, no Salão Motorclássico, enche-nos de satisfação e alegria”, conta Tiago Patrício Gouveia, diretor do Museu do Caramulo.

Em paralelo, também decorrerá o Salão Motor Racing, dedicado ao desporto motorizado, onde os visitantes poderão encontrar informações acerca de campeonatos nacionais e internacionais, troféus, pilotos, patrocinadores e organizadores.

Um leilão de veículos clássicos e automobília animará o Motorclássico, no sábado, a partir das 17 horas. Para domingo estão, ainda, marcados vários passeios e concentrações de automóveis.

Motorclássico – Salão Internacional de Automóveis e Motociclos Clássicos > FIL – Feira Internacional de Lisboa > R. Bojador, Parque das Nações, Lisboa > T. 21 892 1500 > 21-23 abr > sex 15h-22h, sáb 11h-22h, dom 11h-20h > €10 (até aos 12 anos grátis, 13-17 anos €5, cartão jovem ou sénior €8)