Victor Palla e Joaquim Bento d'Almeida: Arquitetos de outro tempo

1 / 6 Arménio Teixeira 2 / 6 Estúdio Marío Novais / Coleção Ana Tostões 3 / 6 João Palla Martins 4 / 6 Estúdio Mário Novais/Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian 5 / 6 Estúdio Mário Novais/Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian 6 / 6 Horácio Novais / Arquivo do Atelier

Há uma imagem composta por fotografias a preto e branco de duas figuras em que, olhando de repente, uma parece o ensaísta e filósofo alemão Walter Benjamin, de óculos redondos e bigode, e a outra, Almada Negreiros, de perfil, semblante alongado. O primeiro é Victor Palla e o segundo Bento d’Almeida, a dupla de arquitetos que desenhou o primeiro snack bar em Portugal. Todos pensaram e trabalharam sobre a ideia de ser “moderno”. Todos escreveram manifestos sobre/contra o tradicionalismo.

“Estamos numa época em que a arquitetura do Estado Novo, um pouco monumental, se mistura com uma arquitetura de cariz tradicional nas moradias”, contextualiza João Palla Martins, cocurador desta Arquitetura de Outro Tempo sobre a dupla Victor Palla/ Bento d’Almeida. “Serão os jovens nascidos nos anos 20 que, em 1948, estão a fazer o manifesto no Primeiro Congresso de Arquitetura em Portugal, em Lisboa. E têm uma voz muito crítica sobre o estado da arquitetura da altura.”

No módulo 1 da exposição, podemos conhecer a dupla que partilhou ateliê entre 1947 e 1973 e assinava os projetos todos em conjunto. O segundo módulo é dedicado aos estabelecimentos comerciais e entram aqui os revolucionários snack bars. “O proprietário do Términus convidou-os a ir a Londres visitar este modelo. Eles vão estudá-lo e, depois, desenhá- lo em Portugal e vão ter de explicar o que é isto de comer na barra, que servia o cliente e o empregado ao mesmo tempo”, explica a curadora Patrícia Bento d’Almeida. “O balcão oferece esta possibilidade de comer rapidamente, os tempos estavam a acelerar.” O Galeto, na Avenida da República, Lisboa, é dos que resiste nos dias de hoje. No Porto, sobrevive a confeitaria Cunha. Foram também autores do Pique Nique, no Rossio, com um painel de Júlio Pomar, do Tique Taque, do Pam Pam, e desenhavam tudo, do mobiliário ao equipamento. A abertura para o exterior, através de grandes vidraças, e os néons são outro traço do imaginário gráfico presente na arquitetura desta dupla, que desenhou cabeleireiros, lojas, moradias (módulo 3 da exposição), edifícios de habitação e escritórios (módulo 4), escolas primárias, fábricas (Martini, Kores, Bayersdorf), propostas para hotéis além-mar ou complexos turísticos (módulo 5).

Conta Patrícia Bento d’Almeida, recordando uma entrevista que fez a Victor Palla: “Lembro-me de usar a palavra espólio e ele me dizer 'não digas espólio, isto não tem esse valor desse ponto de vista, para nós era material de trabalho'”. Agora, é material de exposição.

No âmbito da exposição, foram organizadas duas visitas guiadas a projetos assinados pela dupla de arquitetos. A primeira acontece já este sábado, 22, pelas 11 horas, ao Galeto, na Avenida da República, e a segunda está marcada para o dia 6 de maio, à Escola EB1 Santa Maria dos Olivais. As visitas, gratuitas, são conduzidas por Patrícia Bento D'Almeida e João Palla Martins, netos de Joaquim Bento D'Almeida e Victor Palla, e curadores da exposição. Inscrições através do número de telefone 21 361 2614/5 ou para o email garagemsul@ccb.pt.

Victor Palla/Bento d'Almeida, Arquitetura de Outro Tempo > Garagem Sul, Centro Cultural de Belém > Pç. do Império, Lisboa > T. 21 361 2400 > até 18 jun > ter-dom 10h-18h > €4