‘Quem Tem Medo de Virgínia Woolf’: O inferno está na sala de estar

“É quase um combate de boxe”, diz Diogo Infante sobre Quem Tem Medo de Virgínia Woolf, de Edward Albee. A partir desta quarta-feira, 12, no palco do Teatro da Trindade, em Lisboa, o ator é George. A seu lado, Alexandra Lencastre será Martha. E os dois farão este casal em implosão naquela que é uma das peças mais marcantes do século XX e também uma das mais representadas. Um jogo viciado de verdades e mentiras, que é também um jogo de espelhos quando entra em cena outro casal, jovem, aqui interpretado por Lia Carvalho e José Pimentão. Diogo Infante assume a direção de atores nesta versão de João Perry a partir da tradução de Ana Luísa Guimarães. “O inferno pode ser uma sala de estar confortável e um casal insatisfeito”, dizia Edward Albee sobre Quem Tem Medo de Virgínia Woolf.

Quem Tem Medo de Virgínia Woolf > Teatro da Trindade > R. Nova da Trindade, 9, Lisboa > T. 21 342 3200 > 12 abr-11 jun, qua-sáb 21h, dom 16h30 > €10 a €18