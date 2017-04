Dave Matthews e Tim Reynolds: Elogio do virtuosismo

A dupla de músicos americanos apresenta em Portugal um espectáculo intimista, no qual revela ao público a química muito especial que os une em palco. Dave Matthews e Tim Reynolds vão estar esta segunda-feira, 10, no Coliseu de Lisboa, e amanhã, 11, no Coliseu do Porto

Um é o líder da Dave Matthews Band, o outro é um músico autodidata e juntos são uma das duplas mais aclamadas em palco dos últimos anos, como se comprova pelo êxito dos três álbuns ao vivo que já editaram desde 1999. Com a banda que leva o seu nome, Dave Matthews tornou-se um dos músicos mais influentes da música popular das últimas duas décadas, com cerca de 38 milhões de discos vendidos em todo o mundo. Donos de uma sonoridade muito própria e distintiva, baseada no virtuosismo dos músicos, desde muito cedo o grupo reuniu à sua volta uma imensa e fiel legião de fãs, que vai das franjas ditas alternativas ao público mais abrangente. Foram, por exemplo, o primeiro grupo na história a conseguir o primeiro lugar com seis discos consecutivos e são a banda com mais bilhetes vendidos em todo o mundo na última década. Um dos membros da banda é precisamente Tim Reynolds, que aprendeu a tocar sozinho, mas dedilha com o mesmo à-vontade uma cítara, uma guitarra de 12 cordas, um violino ou um bandolim. Não será portanto de estranhar que Dave tenha visto em Tim uma espécie de alma gémea, com quem construiu uma carreira paralela, quase como se fosse a outra face da Dave Matthews Band, em que o virtuosismo de ambos é elevado a um outro extremo, de uma forma muito mais despojada. Tal como vão estar agora em Portugal, onde vêm apresentar An Evening with Dave Matthews & Tim Reynolds, um espetáculo acústico e intimista, no qual revelarão a essência de cada música, tocando-a, mas também contando a sua história, tal e qual como se estivessem numa sala com amigos.

Coliseu dos Recreios > R. Portas de Santo Antão 96, Lisboa > T. 21 324 0580 > 10 abr, seg 21h > €40 a €55 > Coliseu do Porto > R. de Passos Manuel 137, Porto > T. 22 339 4940 > 11 abr, ter 21h > €27 a €55