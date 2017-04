O estado da nação jazzística no Teatro São Luiz

A partir desta sexta-feira 7, e até domingo, 9, o Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa, volta a celebrar o jazz feito em Portugal

Há muito que a Festa do Jazz do São Luiz se tornou no ponto de encontro e de descoberta anual da comunidade jazzística nacional, onde coabitam músicos, estudantes, produtores, jornalistas e muitos fãs de jazz. Já a cumprir a 15ª edição, o cada vez mais popular festival lisboeta assume novamente um papel divulgador, com um programa que este ano coloca em destaque o trabalho desenvolvido em parceria com escolas de todo o País.

Ainda em jeito de aquecimento, a música começa a ouvir-se já esta sexta, 7, com um showcase de escolas superiores. No sábado, 8, o dia começa com as apresentações das escolas de música no Jardim de Inverno, enquanto na Sala Mário Viegas atuam nomes como o coletivo Home, o quarteto Clocks and Clouds e a cantautora Joana Machado, que vem apresentar o novo disco Lifestories. A partir das 19 e 30, a ação transfere-se então para a Sala Luís Miguel Cintra, onde se apresentam o Pedro Melo Alves Omniae Ensemble, Bruno Pernadas e José Salgueiro. Para domingo, 9, e após mais uma maratona de atuações de escolas de música, sobem ao palco da sala Mário Viegas o Pedro Neves Trio, Cícero Lee e Luís Barrigas, enquanto a Sala Luís Miguel Cintra está reservada para João Mortágua e para o Michael Lauren ALL Stars, um septeto liderado pelo baterista e professor americano Michael Lauren, composto por alguns dos melhores músicos nacionais, com quem gravou o aclamado disco Once Upon a Time in Portugal. A acompanhá-lo em palco estarão Carlos Barretto (contrabaixo), Diogo Vida (piano), Hugo Alves (trompete), Jeffery Davis (vibrafone), José Menezes (saxofone) e Nuno Ferreira (guitarra), naquele que será um dos momentos mais esperados desta grande festa do jazz.

Como é habitual, o programa da Festa do Jazz inclui ainda algumas atividades paralelas aos concertos, como um debate intitulado Redes Nacionais de Promoção de Jazz (sáb, 8, 17h) ou o lançamento do disco do Prémio de Composição Bernardo Sassetti (sáb, 8, 18h30).

15ª Festa do Jazz do São Luiz > Teatro Municipal São Luiz > R. António Maria Cardoso, 38, Lisboa > T. 21 325 7640 > 7-9 abr, sex 21h30, sáb-dom 14h > €8 a €18