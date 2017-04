Primavera Surf Fest: Surf, música e muita festa na Costa da Caparica

A Costa da Caparica recebe, a partir desta quinta, 6, e até 15 de abril, mais uma edição do Primavera Surf Fest, um festival que, para além de diversas provas e atividades desportivas, conta ainda com um vasto programa musical. Em sete factos, contamos o que há para ver e fazer na Praia do Paraíso