Soam as Guitarras em Oeiras: Muita música para um só instrumento

Há um novo festival que, durante dois fins de semana, reúne alguns dos melhores guitarristas nacionais. O Soam as Guitarras em Oeiras começa esta sexta-feira, 31, com um concerto de Tó Trips, e prolonga-se até domingo, 9, com atuações de Miguel Araújo, Marta Pereira da Costa, António Chainho e Kepa Junkera, entre outros

O que têm em comum o fado e o flamenco com o rock, o jazz ou os blues? A resposta é a guitarra, seja ela portuguesa, elétrica ou clássica, tal como este novo festival pretende demonstrar, ao reunir em Oeiras alguns dos seus melhores executantes em Portugal, num abrangente cartaz que contempla também encontros inéditos entre músicos de áreas bem diferentes. O Soam as Guitarras em Oeiras começa esta sexta, 31, no Auditório Ruy de Carvalho, em Carnaxide, e prolonga-se ao longo dos dois próximos fins-de-semana, com um total de seis concertos.

O primeiro a subir ao palco é Tó Trips, guitarrista dos Dead Combo, mas também autor dos dois discos a solo Guitarra 66 (2009) e Guitarra Makaka – Danças a um Deus Desconhecido (2015), que estarão na base deste espetáculo, no qual surgirá acompanhado pelo percussionista João Doce, membro dos Wraygunn e habitual colaborador de The Legendary Tigerman. No dia seguinte, sábado, 1, o festival desloca-se para o Auditório Eunice Muñoz, em Oeiras, onde atua Miguel Araújo, naquele que porventura será um dos concertos mais aguardados de todo o festival, não só devido à popularidade do ex-membro de Os Azeitonas, mas porque a ocasião servirá já para apresentar ao vivo alguns dos temas a incluir no novo álbum Giesta, com edição agendada para o final de abril. No domingo, 2, é a vez da igreja da Cartuxa, em Caxias, receber um espetáculo a solo de Manuel de Oliveira, que, por entre reminiscências celtas ou árabes e revisitações ao fado e ao flamenco, irá resumir numa guitarra todo o espirito musical da Iberia do seu disco de estreia.

No segundo fim-de-semana do festival, estará em destaque a guitarra portuguesa. Logo na sexta, 7, o Auditório Ruy de Carvalho recebe um inédito e surpreendente encontro entre a tradição da guitarra portuguesa de Marta Pereira da Costa e o saxofone jazz de Ricardo Toscano, que contarão ainda com a companhia em palco de António Pinto na viola, Nelson Cascais no contrabaixo, Alexandre Dinis no piano e acordeão e André Sousa Machado na percussão. No sábado, 8, o Auditório Eunice Muñoz servirá de cenário a um encontro histórico, entre o mestre da guitarra portuguesa António Chainho e o acordeonista basco Kepa Junkera, vencedor de Grammy Latino para o Melhor Álbum Folk em 2003, com o disco K.

Para o último dia, domingo, 9, foi escolhido Joel Xavier, que irá encerrar o festival, na Igreja da Cartuxa, com uma verdadeira viagem pelo mundo através da sua guitarra elétrica, com passagens por estilos tão diversos como o bolero, a bossa nova, o jazz, a salsa, o samba ou o fado.

Soam as Guitarras em Oeiras > Auditório Ruy de Carvalho > R. Cesário Verde 3, Carnaxide, Oeiras > T. 21 417 0109 > Auditório Eunice Munõz > R. Mestre de Aviz, Oeiras > T. 21 440 8411 > Igreja da Cartuxa > R. Dom Francisco de Almeida 12, Caxias, Oeiras > 31 mar-9 abr > €6 a €40 (passe)