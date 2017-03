Dez peças para ver (muitas delas, à borla) no Dia Mundial do Teatro

No Dia Mundial do Teatro, que se celebra esta segunda-feira, 27, há espetáculos para todos os gostos – muitos deles gratuitos

Bruno Simão

1. Ensaio para uma Cartografia, Lisboa

Na Sala Estúdio do Teatro Nacional D. Maria II, Mónica Calle e 11 atrizes trabalham a vulnerabilidade e a coragem, a resistência e a superação, entregando-se à música e à dança clássicas, territórios que desconhecem. Ensaio para uma Cartografia é um caminho individual e coletivo – seja das atrizes em palco, seja dos espetadores na plateia. Esta segunda-feira, 27, a entrada é gratuita, por ser Dia Mundial do Teatro.

2. A Noite da Iguana, Almada

A encenação de Jorge Silva Melo da peça de Tennessee Williams A Noite da Iguana continua em digressão pelo país. Esta segunda-feira, 27, sobe ao palco do Teatro Municipal de Almada, às 21 horas. Por ser Dia Mundial do Teatro, a entrada é gratuita.

3. A Ilha Desconhecida, Tondela

O Conto da Ilha Desconhecida, de José Saramago, transformou-se em peça de teatro pela mão da companhia Trigo Limpo Teatro ACERT numa coprodução com a Fundação José Saramago. A peça é apresentada esta segunda, 27, às 21 e 45, no auditório 2 do Novo Ciclo ACERT.

4. Splendid’s, Cascais

O Teatro Experimental de Cascais estreia, esta segunda, 27, uma peça de Jean Genet, com encenação de Carlos Avilez. Splendid’s, com dramaturgia de Miguel Graça, estará no Teatro Municipal Mirita Casimiro até 14 de maio, sempre, de quarta a sábado, às 21 e 30 e domingos às 16 horas (€5 a €10).

Filipe Ferreira

5. Tiranossauro Rex, Lisboa

No Teatro Nacional D. Maria II chega ao fim a carreira lisboeta desta peça que nos conduz pelos bastidores do grande edifício do Rossio e brinca com as nossas memórias individuais e coletivas. Esta segunda-feira, 27, a entrada é gratuita.

6. A Noite da Dona Luciana, Funchal, Madeira

Esta segunda, 27, às 21 horas, a peça do Teatro do Elétrico apresenta-se no Festival AMO-Teatro, no Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal, Madeira. A Noite da Dona Luciana, encenada por Ricardo Neves-Neves, brinca com o surrealismo do dramaturgo argentino Copi e dá-nos teatro dentro do teatro, de forma histriónica e delirante.

7. A Constituição, Coimbra

Nos 40 anos da Constituição Portuguesa, Mickaël de Oliveira criou uma peça onde se pensa “a Constituição perfeita para uma comunidade imperfeita” – foi, pelo menos, isso que tentaram criar os quatro atores desta peça, Ágata Pinho, Miguel Moreira, Paulo Pinto e Pedro Lacerda, que o encenador põe em palco, reconstituindo esse processo e dando continuidade à tetralogia de peças que refletem “as questões políticas, filosóficas, públicas e privadas que orientam a nossa sociedade”. Esta segunda-feira, 27, às 22 horas, a peça sobe ao palco do Teatro Académico de Gil Vicente, no âmbito da 19.ª Semana Cultural da Universidade de Coimbra e do Festival END 2017: Encontros de Novas Dramaturgias (preço especial €5).

8. Ethica. Natura e Origine dela Mente, Lisboa

Integrada na Boca – Biennal Of Contemporary Arts, a peça do italiano Romeo Castelucci é uma “ação teatral”, a partir de A natureza ou a origem da mente, segundo dos cinco livros de Ética, de Baruch Spinoza. Em palco, uma mulher e um cão pogliota. Esta segunda-feira, 27, será a última noite de apresentação no Teatro Nacional D. Maria II. Às 16 e às 19 horas, com entrada gratuita.

9. Hoje Não Há Teatro, Olhão

A companhia A Gorda repõe o espetáculo Hoje não Há Teatro, no Auditório Municipal de Olhão. A peça de e com João Evaristo sobe ao palco às 21 e 30, para celebrar o Dia Mundial do Teatro.

10. Bonecos de Luz

A partir do romance de Romeu Correia, o encenador Rodrigo Francisco criou Bonecos de Luz, com a Companhia de Teatro de Almada. A história sobre o mundo do cinema é interpretada por um elenco que integra, na sua maioria, jovens atores e subirá ao palco do Fórum Municipal Romeu Correia esta segunda-feira, 27, às 21 e 30, com entrada livre. O espetáculo prossegue a sua carreira ali até ao dia 2 de abril (qui-sáb 21h30, dom 16h).