Portalegre Jazz Fest: Música sem fronteiras

A diversidade volta a ser celebrada em mais uma edição do festival que tem posto a capital do norte alentejano no roteiro internacional do jazz. O Portalegre Jazz Fest decorre até sábado, 1 de abril

Um dos principais denominadores comuns a todas as edições do Portalegre Jazz Fest, e já lá vão 14, é a contemporaneidade e diversidade dos músicos e grupos presentes. Quer seja através da relação entre a história do jazz e uma ideia de futuro ou simplesmente pelas pontes estabelecidas com outros universos musicais, como a pop, a folk, a música erudita, a música improvisada, o rock e tudo o mais que vier por bem. Uma forma de encarar a música, sem tabus nem preconceitos, que durante dois fins de semana volta a transformar a cidade alentejana numa verdadeira capital do jazz, com a presença de diversos nomes grandes do panorama nacional e internacional. O festival começou na quinta, 23, com uma série de concertos surpresa pelas ruas de Portalegre, a cargo do projeto PeterGabriel, um duo composto pelo saxofonista Pedro Sousa e pelo baterista Gabriel Ferrandini, que, nos dois dias seguintes, tem também a seu cargo os concertos no Bar Gémeos, a ter lugar às 23 e 30, depois dos espetáculos principais e sempre de entrada livre. Na sexta, 24, o palco grande do Centro de Artes do Espetáculo recebeu os Shelter, um recém-formado quarteto euro-americano, composto por músicos experimentados, que se autoapresenta como “o som do futuro, agora”, muito embora este seja construído a partir de referências do passado, como é o caso do free jazz dos anos 60 ou do pós-punk dos 80. Já para sábado, 25, está reservado um serão de “jazz de câmara”, como foi definida pela insuspeita revista online americana All About Jazz, a música do projeto liderado pelos lisboetas João Hasselberg (contrabaixo) e Pedro Branco (guitarra), que vêm apresentar o álbum Dancing Our Way to Death. O festival continua depois no fim de semana seguinte, com dois dias dedicados à cena jazz norueguesa, tendo como cabeças de cartaz os Ballrogg e os Friends and Neighbors (a 31 de março e 1 de abril, respetivamente).

Portalegre Jazz Fest > Centro de Artes do Espetáculo de Portalegre > Pç. da República, 39, Portalegre > T. 245 307 498 > até 1 abr, qui-sáb 21h30 > €6 a €20 (passe)