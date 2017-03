Hora do Planeta: Em nome do futuro

Vários artistas lusófonos unem-se este sábado, 25, à iniciativa global Hora do Planeta, com um concerto solidário, à luz das velas, no centro de Lisboa

Iniciada na Austrália há dez anos, quando os habitantes de Sydney apagaram as luzes durante uma hora, numa tomada de posição contra as mudanças climáticas, a Hora do Planeta depressa se tornou num movimento global. É atualmente a maior campanha ambiental no mundo, mobilizando todos os anos milhões de pessoas em mais de oito mil localidades de 178 países. Por cá, a grande novidade de 2017 é o concerto solidário Hora do Planeta. Começa às oito da noite, à mesma hora em que, por todo o mundo, se irão apagar as luzes, tal como também irá acontecer no Parque Eduardo VII, o local escolhido para receber este original espetáculo, onde alguns nomes grandes da música lusófona – como os portugueses Raquel Tavares, Tiago Bettencourt, André Sardet e Samuel Úria, o cabo-verdiano Tito Paris ou o angolano Matias Damásio, entre outros – vão atuar num cenário iluminado à luz das velas. As receitas da bilheteira revertem na totalidade para a World Wide Fund for Nature (WWF), uma das mais respeitadas ONGs ambientais do mundo, que organiza esta iniciativa, com o objetivo de alertar e sensibilizar cidadãos, empresas e governos a adotarem hábitos mais sustentáveis.

Concerto Solidário Hora do Planeta > Parque Eduardo VII, Lisboa > 25 mar, sáb 20h > €10