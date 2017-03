A Cultura a vaguear pelo Porto

Está aí a quarta edição do Cultura em Expansão, o programa da Câmara Municipal do Porto, que pretende levar diferentes formas de expressão artística (teatro, música, cinema e laboratórios) a zonas socialmente frágeis da cidade. O arranque é este sábado, dia 25, com o espetáculo Ode Marítima, de Diogo Infante e João Gil, no Bairro da Pasteleira

José Frade

Não há palcos demasiado pequenos. Seja qual for a reputação dos artistas, terão de se adaptar às novas formas de envolvimento cultural propostas pela Câmara Municipal do Porto, no âmbito do Cultura em Expansão. A quarta edição arranca este sábado, dia 25, na Associação de Moradores do Bairro Social da Pasteleira, com Ode Marítima, espetáculo criado a partir do poema do engenheiro naval Álvaro de Campos, interpretado por Diogo Infante, com música original de João Gil. Este será o primeiro dos monólogos a ocupar a Arena, uma das novas fórmulas programáticas desta edição, com o público convidado a formar um dispositivo cénico ao redor dos atores.

Esta não é a única novidade do programa, que pretende transformar a cidade do Porto num enorme equipamento cultural, para mais do que manobras de puro entretenimento. Dueto para Um, miniciclo de duplas musicais improváveis, estreia-se a 7 de abril com o concerto do guitarrista Filho da Mãe e do percussionista João Pais Filipe, na Associação Recreativa Malmequeres de Noêda, em Campanhã. Mais tarde, juntar-se-ão Sérgio Godinho e Filipe Raposo (27 maio), Simone de Oliveira e Nuno Feist (1 julho), além de Edgar Pêra e a dupla Rui Lima & Sérgio Martins (25 novembro).

No cinema também há novos formatos, como o Você Decide!, cineconcertos improvisados com filmes pedidos do tempo do mudo, no Auditório do Centro Paroquial de Aldoar (só em outubro). Neste capítulo, repete-se o Nove e Meia – Cineclube Nómada, na Associação de Moradores do Bairro da Lomba, com sessões aos sábados, às 21h30, de quinze em quinze dias, a partir do dia 20 de maio. Neste âmbito, irão realizar-se ainda oficinas de iniciação ao cinema, em lares infantojuvenis.

O trabalho laboratorial iniciado noutras edições, com o envolvimento das comunidades nos processos criativos, prosseguirá. Falamos, por exemplo, do projeto musical Oupa!, liderado pela rapper Capicua, cuja residência artística de seis meses decorrerá, desta vez, com jovens do bairro da Pasteleira, envolvidos em oficinas de escrita, produção musical, vídeo, performance, promoção e produção de espetáculos, culminando todo o processo numa apresentação no Rivoli, a 17 de dezembro. Na mesma ocasião, será apresentado o filme Tráfico, realizado por João Salaviza e Ricardo Alves Jr, gravado no próximo verão com um grupo de moradores do Porto. Igualmente inscrito na cidade está o Arquipélago – LABS, desenvolvido pelo Ao Cabo Teatro, com direção de Nuno Cardoso, convidando-se os participantes a envolverem-se nas produções profissionais da companhia, enquanto observadores.

Dentro do segmento O Palco é a Cidade, a Circolando vai continuar a captar o Espírito do Lugar, desta vez com um espetáculo-percurso na zona das Fontainhas (15-17 set). Mas também haverá outros projetos teatrais, com autoria de nomes relevantes das artes performativas portuguesas, construídos com o envolvimento das comunidades locais ou de grupos amadores: Fé, Caridade e Esperança, dirigido por Tónan Quito (7-9 jul); Exige o Futuro, do Visões Úteis (13-15 jul); e Travessa da Espera, com direção de Diana Sousa (13-15 out). Acrescente-se que todas as propostas do Cultura em Expansão têm entrada gratuita. Para que seja efetiva “a transumância de públicos”, como definiu Rui Moreira, presidente da câmara do Porto, na conferência de imprensa de apresentação do programa.

Rui Duarte Silva

Ode Marítima > Associação de Moradores do Bairro Social da Pasteleira – Previdência/Torres > R. Gomes Eanes de Azurara, 129, Porto > 25 mar, sáb 21h30 > grátis