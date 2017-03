'Como um carrossel' ou a forma espantada de olhar o mundo

De pergunta em pergunta, a história escrita por João Paulo Seara Cardoso pula e avança no Teatro Municipal Constantino Nery, em Matosinhos, a partir desta sexta, 24. A peça do Teatro de Marionetas do Porto é uma caminhada pela vida de personagens encantadas que fazem magia em tempo real. E não é só para miúdos

Um ecrã, uma máquina de resolver problemas, algumas mesas, uma vaca azul, dois atores e uma marioneta. É com elas e mais uns pozinhos que o livro Como um Carrossel à Volta do Sol, da autoria de João Paulo Seara Cardoso (1956-2010), regressa aos palcos numa nova versão encenada por Isabel Barros. A última produção do Teatro de Marionetas do Porto (TMP), que estreia esta sexta, 24, no Teatro Municipal de Matosinhos - Constantino Nery traz-nos a história de uma menina que cresce ao ritmo das muitas perguntas que o mundo lhe suscita. Mais depurada e com uma estrutura diferente da estreada em 2006, a peça tem uma animação video, sem deixar de dar primazia ao texto.

Tal como o carrossel, sempre às voltas, as questões aparecem, uma atrás da outra, servindo, nesta narrativa, de metáfora da própria vida. Não só da protagonista, mas de qualquer um de nós. “São as perguntas que fazem a menina descobrir tudo, tal como aconteceu com todos nós, num determinado momento”, diz Isabel Barros. Entre a alegria e a tristeza, o medo e a esperança, surgem as dúvidas. O que é a vida? E um jardim secreto? Os pesadelos aparecem quando? E a escola… o que é? São perguntas que levam a menina a olhar e a espantar-se com o mundo à volta, sem bloqueios, com imaginação. Segundo a encenadora, “a vida sem encanto não faz muito sentido” e, apesar de circular, “é uma descoberta todos os dias”. Ou deveria ser.

Orientado pelas marionetas de João Apolinário e Francisco Magalhães, manipuladas em palco por Micaela Soares e Vitor Gomes, o público é desafiado a ver o mundo através dos olhos da protagonista. “As crianças vão aprender a refletir sobre as coisas, os adultos a sentir e a espantar-se de novo”, acredita Isabel Barros.

E, enquanto Micaela procura “abrir portas para libertar o pensamento e desbloquer a imaginação das crianças”, que às vezes parecem ter dificudades em se espantar, o seu amigo, interpretado pelo ator Vitor Gomes, tenta “entreter a geração zapping, que quer magia e abstração em tempo real”.

Durante 50 minutos, a vida pula e avança, ao ritmo das dúvidas de uma criança, e o público vai crescendo a cada nova volta deste carrossel. A peça do TMP será apresentada em maio, em Lisboa, integrada no Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas.

Como um Carrossel > Teatro Municipal de Matosinhos – Constantino Nery > Av. Serpa Pinto, Matosinhos > T. 22 939 2320 > 24-26 mar, sex 21h30, sáb 15h, dom 11h > €5 a 7,50