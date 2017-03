'The Money': Dinheiro, para que te quero?

A performance teatral The Money, que é também um jogo com euros à mistura, convida-nos a entrar nos Paços do Concelho, em Lisboa. Que cada um tome o seu lugar a partir desta quinta-feira, 23, e até domingo, 26

A primeira decisão tem de ser tomada ainda antes do espetáculo começar: queremos ir a jogo ou ser observadores? O preço do bilhete depende disso e tudo o que se segue também. Lá dentro, os Jogadores ficam nas cadeiras dispostas em U à volta de uma mesa, as Testemunhas Silenciosas sentam-se na plateia. Em Lisboa, o espetáculo The Money, do coletivo inglês Kaleider, instala-se nos Paços do Concelho – ali, onde habitualmente se tomam decisões políticas e financeiras, os espectadores desta peça irão decidir, em conjunto e em 60 minutos, o que fazer com o dinheiro angariado na bilheteira.

Só valem decisões unânimes, caso contrário, o dinheiro passa para o jogo seguinte. Há mais regras e, entre elas, a possibilidade de se abandonar a sala ou de as Testemunhas Silenciosas, pagando, se tornarem Jogadores. A ideia para esta performance teatral, inserida no ciclo Utopias do Teatro Municipal Maria Matos, surgiu com a vontade de juntar pessoas a discutir ideias, conta Seth Honnor, diretor artístico dos Kaleider. “Como concordamos em usar os recursos que temos? E como lidamos com o facto das ideias dos outros serem melhores do que as nossas?”, interrogou-se. Em 2015, depois de uma experiência, com amigos, dentro de uma rulote e de pensar fazer um programa de televisão (que há de concretizar em breve), resolveu criar uma performance ao vivo.

“Não é uma experiência social, mas uma experiência artística”, sublinha Honnor. O que lhe interessa aqui nem são tanto as decisões a que o grupo chega no final, mas mais a forma como essas decisões são tomadas e como se chega (ou não) a um consenso, diz. Sim, admite, as conclusões que podem tirar-se dali é que “as pessoas querem trabalhar juntas e ser boas”, mas o que o fascina mesmo é este ser um espetáculo “que nos releva a nós próprios e ilumina a condição humana”. Sem medos nem inibições. É reclamar uma voz – ou ficar silencioso.

The Money > Câmara Municipal de Lisboa > Pç. do Município, Lisboa > T. 21 843 8800 (Teatro Municipal Maria Matos) > 23-26 mar, qui-sex 21h30, sáb 17h30 e 21h30, dom 15h e 18h30 > a partir €5 (pagamento em numerário, apenas no local)