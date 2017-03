Red Bull Pop Up Studio: A rádio no meio da rua

A partir desta terça-feira, 21, o Pop Up Studio da Red Bull Radio vai estar na Rua do Alecrim, em Lisboa, com uma programação diversificada para melómanos e aficionados da música pop. Beber um copo enquanto se ouve concertos, debates ou remisturas é a proposta para quem ali passar até dia 28

DR

É a mais recente iniciativa de uma instituição que tem apostado na divulgação da nova música portuguesa e em novas formas de ligar o público ao mundo do espetáculo. Depois de eventos como o Boiler Room ou o Culture Clash, a rádio da Red Bull estreia em Portugal o Pop Up Studio, com o objetivo de agregar numa semana aquilo que de melhor tem a oferecer a rádio.

Começando nesta terça-feira, 21 de março, e com a duração de uma semana, o número 30 D da Rua do Alecrim, em Lisboa, sedia um estúdio de rádio com bar aberto ao público, a partir de onde serão emitidos concertos e misturas ao vivo por artistas portugueses, para além de debates e conversas com personalidades reconhecidas do meio. “Um ponto de encontro da cultura Lusófona, de Lisboa para o mundo”, como refere Miguel Silva, diretor de marketing cultural da Red Bull Portugal.

Enquanto “ponto de encontro físico da cena cultural do triângulo Europa-África-Brasil”, a iniciativa tenciona aproximar o público de um sem número de artistas desse quadrante. Sam the Kid, Branko, B Fachada, Carlão, Norberto Lobo, Tomás Wallenstein (Capitão Fausto), Batida, Quim Albergaria (PAUS), Slow J, Surma ou D'Alva são alguns dos convidados de um acontecimento que pretende afirmar-se como um retrato do panorama lusófono contemporâneo que, longe de se restringir a Portugal, é aqui difundido um pouco por todo o mundo.

Com um painel de apresentadores que conta com Joaquim Quadros, Rui Miguel Abreu, Maze, Rita Maia e Jorge Caiado, o Pop Up Studio conta com emissões diárias entre as 15 horas e as 19 horas na Vodafone.FM e RedBullRadio.com. “Os temas de conversa vão obviamente viajar em torno deste universo cultural e musical da lusofonia“, explica Miguel Silva, “mas não estamos a limitar nem os nossos hosts nem os convidados. Há muita liberdade de ação e espontaneidade pois é esse mesmo o espírito da rádio.”

No sábado, 25, funciona ainda, num local secreto da estação de Metro do Cais do Sodré, uma instalação sonora de nome The Club, que traça a história da música eletrónica em Portugal, numa exploração da “relação entre a arquitectura e a vida nocturna, focando o lugar heterotópico que pertence à esfera urbana: a discoteca”. Numa parceria com a UBER, os utilizadores desta aplicação poderão também ouvir a emissão da programação durante as suas viagens ao longo desta semana.

A programação será complementada por crónicas de Vítor Belanciano, jornalista do Público, publicadas em redbullradio.com. Uma iniciativa apoiada pelo programa Ginga Beat (emitido em Vodafone.FM e RedBullRadio.com e também ele dedicado à difusão da música lusófona), o Red Bull Radio Pop Up Studio está no ar até ao dia 28 deste mês.

Red Bull Radio Pop Up Studio > Rua do Alecrim, 30D, Lisboa > redbullradio.com > 21-28 mar, ter-ter, 15h-19h > Entrada livre