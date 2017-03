Conversas artísticas na Galeria Municipal do Porto

A exposição, feita a partir de 87 obras da coleção da Fundação EDP sobre o tema da apropriação na arte contemporânea, propõe uma “conversa entre as obras” na Galeria Municipal do Porto

“Permite um olhar sobre a arte portuguesa das últimas décadas”, observa Gabriela Vaz-Pinheiro, curadora da exposição Quote/Unquote – Entre Apropriação e Diálogo, a primeira deste ano na Galeria Municipal do Porto e que ali permanece até 14 de maio. Trata-se uma seleção de obras, 87 no total, de um universo de cerca de duas mil existentes na coleção da Fundação EDP, subordinadas ao tema da apropriação na arte contemporânea portuguesa. Sempre através de uma leitura transversal de práticas como a utilização direta de imagens, textos ou outras formas de produção cultural, a citação ou o diálogo de outros artistas, usados de forma consciente, na criação da própria obra.

Quote/Unquote está estruturada em três núcleos: Arquivo e Quotidiano, composto por obras ligadas à causa do dia a dia; Espacialidade e Política, mais relacionado questões identitárias e geográficas; e Imagem e Narrativa, sobre a história. A exposição “representa o gosto da prática artística”, nota Gabriela Vaz-Pinheiro. Da escultura à pintura, passando pelo filme projetado em película e pelo desenho, o conjunto das obras “faz sentido entre si.” Entre a meia centena de artistas presentes, surgem nomes como Ana Jotta, Ângelo de Sousa, Lúcia Prancha, Diogo Evangelista, Fernando Calhau, Mariana Caló, Mauro Cerqueira e Noé Sendas. No percurso da exposição, onde cada obra dá passagem para a próxima, encontram-se criações coloridas e obras de muita negritude, bem como algumas ligadas ao quotidiano e facilmente identificadas pelo público. “Existe a ideia de diálogo a fazer ligação com a obra anterior e que abre espaço para a seguinte”, acrescenta Gabriela Vaz-Pinheiro. Nas palavras da curadora, trata-se de uma espécie de “conversa entre as obras”.

Com um núcleo de 20 obras em comum, a exposição Quote/Unquote terá uma nova versão que será apresentada, em outubro, no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa.

Quote/Unquote – Entre Apropriação e Diálogo > Galeria Municipal do Porto > R. D. Manuel II, Jardins do Palácio de Cristal, Porto > T. 22 608 1057 > Até 14 mai, ter-sáb 10h-18h, dom-seg 14h-18h