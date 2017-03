Porto Best Of: Passado com futuro

O Porto Best Of, ciclo dedicado às bandas portuenses, traz de volta aos palcos os Três Tristes Tigres, numa noite que contará também com a presença de Old Jerusalem e Dan Riverman. Esta quinta-feira, 16, no Teatro Rivoli

GNR, Expensive Soul, Capicua ou Tarântula foram alguns dos nomes presentes o ano passado no Porto Best Of, um ciclo de concertos com curadoria de Miguel Guedes, vocalista dos Blind Zero, em que bandas do Porto são convidadas a tocar e revisitar na íntegra o seu primeiro, mais influente ou seminal álbum, mas à luz do presente.

E é caso para dizer que a edição de 2017 começa em grande, com o regresso aos palcos, 13 anos depois do último concerto, dos Três Tristes Tigres, um projeto formado pela vocalista Ana Deus e pelo guitarrista Alexandre Soares (em parceria com a poetisa Regina Guimarães), que em 1996 assinou uma das mais belas páginas da pop portuguesa com o álbum Guia Espiritual. É este trabalho, no qual se incluía o célebre tema Zap Canal, que a dupla vai revisitar, acompanhada em palco por dois músicos e que muito tocaram na altura ao vivo, o baterista João Pedro Coimbra e o teclista Quico Serrano.

Antes, e como é habitual nestas noites, cujo objetivo é mesmo o de misturar passado, presente e futuro da música portuense, sobem ao palco Old Jerusalem e Dan Riverman. O primeiro vem apresentar o último trabalho, A Rose is a Rose is a Rose, que marcou o regresso aos discos, após um interregno de cinco anos, enquanto o segundo, considerado uma das melhores vozes da nova pop alternativa nacional, mostra pela primeira vez ao vivo alguns dos temas a incluir no disco de estreia, com edição prevista para os próximos meses.

Porto Best Of > Teatro Rivoli > R. do Bonjardim 143, Porto > T. 22 339 2200 > 16 mar, qui 21h30 > €7,50