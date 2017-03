Norberto Lobo cria ao vivo na ZDB

O guitarrista Norberto Lobo inicia uma residência artística de três meses na ZDB, ao longo da qual apresentará três concertos com o trabalho inédito ali desenvolvido. O primeiro acontece já este sábado, 4

Depois do baterista Gabriel Ferrandini e do guitarrista Filipe Felizardo, a ZDB volta a convidar mais um músico para uma residência artística, na qual o processo de criação poderá ser acompanhado quase em tempo real. Desta vez, o convidado é Norberto Lobo, um dos mais talentosos (e livres) guitarristas portugueses. Durante três meses, de março a maio, o músico vai trabalhar nas instalações da galeria lisboeta, onde, pela primeira vez, irá “compor para uma formação”, naquele que será o primeiro passo na construção do sucessor do aclamado Muxama.

Norberto Lobo deu-se a conhecer em 2007, com o muito elogiado Mudar de Bina, que deu início a uma das mais singulares carreiras da última década na música nacional. Sempre em busca de novos caminhos para o instrumento, que tanto podem ir da mais pura improvisação ao cancioneiro mais tradicional, Lobo desdobrou-se ainda por inúmeros projetos como Tigrala, Denki Udon ou o duo com João Lobo em Oba Loba.

Agora, junta-se ao trompetista Yaw Tembe (membro de projetos como Zarabatana ou Gume) e ao baterista Marco Franco (Clocks and Clouds ou Memória de Peixe) nesta original iniciativa, cujo resultado o público poderá acompanhar ao vivo em três concertos, que servirão para apresentar algum do novo material. O primeiro é já este sábado, 4, e, além de Norberto Lobo, contará também com a presença do baterista Marco Franco e do violoncelista Ricardo Jacinto.

ZDB > R. da Barroca, 59, Lisboa > T. 21 343 0205 > 4 mar, sáb 22h > €22