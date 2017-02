'SYN.Tropia' é música para não ouvir

E se o som não se pudesse ouvir? Inserido na programação Mais Novos do Teatro Municipal São Luiz, SYN.Tropia é um espetáculo que desafia o público a apreciar a música para lá da audição. Para ver a partir desta quarta-feira, 22, em Lisboa

Estelle Valente

“E se o som não se pudesse ouvir?” É este o ponto de partida de um espetáculo que se propõe a quebrar barreiras e estimular sensações de modos que não se julgaria possível – em cartaz a partir de quarta-feira, 22, no Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa, SYN.Tropia quer-se um desafio às noções mais básicas que guardamos de som, luz, imagem e toque.

Apesar de publicitado como um “concerto-dança para surdos”, a encenadora e coreógrafa Yola Pinto insiste que o conceito do espetáculo extrapola a descrição. “É uma adaptação da ideia de sinestesia”, explica, dizendo que pretende explorar “de que forma os outros sentidos informam a nossa noção de som”. Torna-se, por isso, ideal para quem sofre de insuficiências auditivas, mas a bailarina garante que a peça é destinada a toda a família.

Em que consistirá, concretamente, um concerto para surdos? Yola Pinto conta que o Teatro São Luiz será equipado com um conjunto de dispositivos táteis – tábuas de madeira ligadas ao único instrumento em palco, o piano – que vibram em concordância com os sons produzidos e compostos pelo músico Simão Costa, além de subwoofers que amplificarão a vibração do instrumento. Apesar de tudo, garante, “não há nada como vir ao espetáculo” para o descobrir.

SYN.Tropia contará ainda com dança, percussão e desenhos criados ao vivo e ao som da música, desempenhados por um total de seis intérpretes. Isto para promover a “atenção multipercecional” da plateia, e a “envolvência de todo o corpo” na interpretação dos sons emitidos. Uma ideia que Yola Pinto admite ser ambiciosa e que ainda não sabe bem de que forma será concretizada, mesmo com confiança no resultado final.

Com datas para escolas e famílias, haverá também uma “sessão descontraída”, no domingo, 26, com maior tolerância quanto a comportamento e barulho, indicada para portadores de condições especiais (autismo, síndrome de Down, défice de atenção, entre outras). Seja em que dia for, tudo é válido – menos ouvir.

SYN.Tropia > Teatro Municipal São Luiz > R. António Maria Cardoso, 38, Lisboa > T. 21 325 7640 > 22-26 fev, qua e sex 10h30 (escolas), sáb-dom 16h > €3 a €7