Fantasporto: Cinema fantástico com um pé no real

O Fantasporto regressa ao Teatro Municipal Rivoli, no Porto, para a 37ª edição, a partir desta segunda-feira, 20, e até ao dia 5 de março. Em sete pontos contamos-lhe como, por entre sangue e sombras, se faz a reflexão sobre os tempos que correm

1. Entre sombras

Depois do Pré-Fantas, que tem início na segunda-feira, 20, a competição começa com o filme escolhido para a sessão oficial de abertura: The Age of the Shadows, de Jee-Woon Kim, nomeado para os Oscars e êxito de bilheteira do cinema asiático (sexta, 24, 21h). A longa, que integrou a seleção oficial dos festivais de Veneza e de Toronto, é um thriller de espiões passado nos anos 20, que põe em confronto resistentes coreanos e invasores japoneses. No encerramento, sábado, 4, viaja-se até uma fazenda no Rio de Janeiro com Through the Shadow, de Walter Lima Jr., para conhecer Laura, uma professora que vê aquilo que mais ninguém vê.

2. Da Coreia, outra vez

Kim ki Duk é um dos realizadores a que o Fantas gosta de voltar, tendo sido premiado várias vezes. Na secção Semana dos Realizadores, está o seu filme mais recente, The Net, que tem como protagonista um pescador norte-coreano que, devido a um incidente, acaba na Coreia do Sul (26 fev, dom 22h45).

3. O último filme de Nicolau

A Ilha dos Cães, de Jorge António (25 fev, sáb 18h30) foi o último trabalho em cinema de Nicolau Breyner, falecido em 2016, ano em que o festival lhe prestou homenagem. O filme é uma incursão ao passado colonial, em Angola e São Tomé, com ligações constantes à atualidade, revivendo o sofrimento dos escravos às mãos dos portugueses e denunciando a escravatura do presente.

4. Os portugueses

Além de A Ilha dos Cães, o Fantasporto apresenta em competição outros dois filmes portugueses em antestreia mundial: A Floresta das Almas Perdidas, de José Pedro Lopes, e Comboio de Sal e Açúcar, de Licínio Azevedo. Também o realizador Pedro Joaquim estará no festival com a estreia da longa-metragem Rewind, produzida na Suíça.

5. A vida tal como ela é

Já não se estranha ao ver, na programação, um filme de terror ao lado de um drama intimista ou de um documentário. Não faltam nesta edição olhares sobre o modo como a realidade nos afeta. É o caso de The Citizen, de Roland Vranik, sobre os migrantes; de Sins of the Flesh, de Khaled el Agar, em que se acompanha a realidade das mulheres muçulmanas face ao adultério, e de Lines, de Vassilis Mazomenos, sobre os efeitos da crise económica na Europa.

6. Só para maiores de 10

De olhos postos em novos públicos, o festival preparou a secção Minime, para espectadores a partir dos 10 anos, onde inclui filmes de animação e imagem real. Saving Sally, de Avid Liongoren (28 fev, ter 14h30), Love is Thicher than Water, de Emily Harris (1 mar, qua 18h30) e Land of the Good Children, de Olga Kaptur Tomenko (4 mar, sáb 18h30) são os destaques.

7. As entradas

Entre antestreias nacionais, europeias e mundiais, há mais de uma centena de filmes, distribuídos por 96 sessões para ver, desde segunda, 20, até 5 de março, e ainda várias atividades paralelas fora das salas de cinema. Para os mais assíduos, existe um livre-trânsito (€100), mas o festival tem também vouchers para o fim de semana (€43,50) ou de apenas um dia (€15). O bilhete normal custa €5, com a exceção de algumas sessões, como a de abertura e a de encerramento (€6).

Fantasporto > Rivoli Teatro Municipal > Pç. D. João I, Porto > T. 22 339 2201 > €5 a €100 (livre trânsito)