'José Afonso Sempre': Um concerto em memória da vida

Manuel Freire, Francisco Fanhais e B Fachada são alguns dos nomes presentes neste espetáculo, integrado nas comemorações do 30º aniversário da Associação José Afonso. José Afonso Sempre sobe ao palco do Teatro das Figuras, em Faro, este domingo, 19, às quatro da tarde

Fernando Negreira

“Insisto não ser tristeza, soluçar sobre uma mesa.” Assim começa o verso, do próprio José Afonso, que dá mote ao início das comemorações do trigésimo aniversário da associação com o seu nome. A programação, que se estenderá ao longo do ano um pouco por todo o País, com concertos, exposições e outras iniciativas, tem simbolicamente início este mês, quando também se assinalam, no dia 23, os 30 anos da morte de José Afonso.

O objetivo, mais que assinalar o desaparecimento de uma das figuras mais importantes da música portuguesa do século XX, é, segundo Francisco Fanhais, presidente da associação, o de “perpetuar o legado” de José Afonso nas gerações futuras e, ao mesmo tempo, “manter viva a sua memória no coração das pessoas”. Um dos pontos altos da programação terá lugar em Faro, cidade onde José Afonso foi professor durante cinco anos e que já este domingo, 19, recebe um espetáculo de música, poesia e bailado com artistas de diversas gerações.

Subirão assim ao palco velhos companheiros de Zeca Afonso, como Afonso Dias, Francisco Fanhais, Manuel Freire e Rui Pato, mas também outros artistas mais jovens, como B Fachada e a bailarina Mafalda Murta, num abrangente alinhamento que inclui ainda atuações da Orquestra Clássica do Sul e da banda de blues The Fried Fanekas.

No dia 23 deste mês, quando se perfizerem os 30 anos da morte de Zeca Afonso, haverá também um espetáculo de tributo ao cantautor no Conservatório Gulbenkian, em Braga, com a presença do Grupo Canto d’Aqui, Artur Caldeira, Ana Ribeiro e da cantora galega Uxia.

José Afonso Sempre > Teatro das Figuras > R. João de Brito Vargas, Faro > T. 289 888 100 > 19 fev, dom 16h > €12,5