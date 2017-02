Os videoclipes portugueses são as estrelas da ANIMAR

Personagens, adereços e cenários de seis videoclipes de bandas portuguesas saltam do ecrã para ocuparem a Solar – Galeria de Arte Cinemática, em Vila do Conde, deste sábado, 18, até 4 de junho. Experiências interativas para toda a família na 12ª edição da ANIMAR

À 12ª edição, a ANIMAR muda a abordagem, sem alterar a temática. É a partir de um conjunto de videoclipes portugueses, assumidos como veículo de temas musicais e recurso criativo para explicar a produção de filmes, que o cinema de animação regressa a Vila do Conde, para se instalar na Solar – Galeria Cinemática, deste sábado, 18, a partir das 15 horas, e até 4 de junho.

Personagens, adereços, cenários, materiais e outros elementos utilizados na criação de seis videoclipes saltam do ecrã para ocuparem as diferentes salas. São eles: Erva de Cheiro, Quente e Frio, A Cor da Rosa, de Alice Guimarães para a música de Capicua e Pedro Geraldes, É Preciso que eu Diminua, de Pedro Serrazina para o tema de Samuel Úria, Cinegirasol ,de Bruno Caetano e Rui Telmo Romão para Os Azeitonas e Faz Bem Falar de Amor, de Jorge Ribeiro para o tema da banda Quinta do Bill. “Anda tudo à volta do cinema de animação e da aprendizagem lúdica dos processos criativos”, nota Mário Micaelo, da organização.

Criada pela equipa do Curtas de Vila do Conde – Festival Internacional de Cinema, a ANIMAR convida a entrar no mundo das histórias, seja através de um percurso na vila alentejana de Cinegirasol, desafiando os miúdos a criar uma estufa de verdade para “experimentar cheiros ou plantar alguma coisa”, seja a apresentar novas versões de um videoclipe ou simplesmente a experimentar brinquedos óticos.

Além da projeção de videoclipes, Estilhaços, a nova curta-metragem de José Miguel Ribeiro, que aborda o impacto da guerra nas relações humanas, vai também integrar a exposição. A seriedade do tema não impede alguma surpresa a nível sonoro, permitindo vários níveis de leitura, para crianças e adultos. “O maior atrativo é interatividade com jogos onde a animação pode ser feita com o próprio corpo”, desvenda Mário Micaelo.

Até 4 de junho, há ainda ateliês de animação, que podem dar origem a filmes, e visitas guiadas para ajudar a perceber o sentido das coisas.

ANIMAR > Solar - Galeria de Arte Cinemática, R. do Lidador, Vila do Conde > T . 252 648 226 > 18 fev-4 jun, seg-dom 14h-18h