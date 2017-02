Às Vezes o Amor: 12 concertos para namorar

O Festival Montepio Às vezes o Amor acontece em 12 palcos diferentes, de norte a sul do país, com 12 concertos de cantores portugueses. Rui Veloso, Áurea, Raquel Tavares e Paulo Gonzo são alguns dos que sobem aos palcos, neste sábado, 11, e no Dia dos Namorados, celebrado na próxima terça, 14

São 12 palcos, de norte a sul do país, para 12 cantores portugueses. A terceira edição do Festival Às Vezes o Amor promete animar as noites deste sábado, 11, e da próxima terça-feira, 14. Rui Veloso atua logo no primeiro dia, na Praça Marques Júnior, em Viana do Castelo, a partir das 22 horas, enquanto Jorge Palma canta no Teatro Aveirense, em Aveiro. Para sábado estão ainda marcados mais quatro concerto: a banda HMB sobe ao palco do Teatro Municipal de Vila do Conde, a fadista Raquel Tavares vai atuar no Pax Júlia – Teatro Municipal, em Beja, Áurea estará no Cine-Teatro Avenida, em Castelo Branco e Rita Guerra estreia o festival em Vila Nova de Gaia com um concerto no Centro Cultural e Social do Olival.

O Festival Às Vezes o Amor, que este ano se alargou a mais cinco cidades, regressa depois no Dia dos Namorados para mais seis concertos. Na terça-feira, 14, o Coliseu dos Recreios, em Lisboa, recebe o projeto Deixem o Pimba em Paz, de Bruno Nogueira e Manuela Azevedo. Já os Amor Electro tocam, nesse mesmo dia, no Coliseu do Porto, enquanto João Pedro Pais atua no Teatro das Figuras, em Faro, Gisela João leva o fado ao Convento de São Francisco, em Coimbra, André Sardet apresenta-se no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, e Paulo Gonzo estará no Centro de Congressos do Arade, em Lagoa, no Algarve.

Festival Às Vezes o Amor > T. 21 844 4720 > 11 fev, sáb 21h, 14 fev, ter 21h > €10 a €30 (desconto 20% para associados Montepio)