A exposição de Add Fuel é uma ilusão de ótica

Para a sua primeira exposição individual na Galeria Underdogs, Something Old, Something New, Something Borrowed, Add Fuel leva memórias e nostalgias, e provoca-nos com a sua ironia

Acrescente-se, para início de conversa, o que falta à frase Something Old, Something New, Something Borrowed que dá título a esta exposição. Se no dia do casamento a noiva deve usar uma coisa velha, uma coisa nova, uma coisa emprestada, a tradição manda levar também uma coisa azul – e que é afinal a cor da maioria das 25 peças que Diogo Machado, conhecido por Add Fuel, leva à Underdogs, nesta que é a sua primeira exposição individual na galeria. “O título é um trocadilho, que tem a ver com o ‘casamento’ que faço da azulejaria antiga com um trabalho mais atual e contemporâneo”, explica.

Aqui estão os azulejos, onde moram criaturas fantásticas do imaginário do artista, a exigir olhar atento. Desta vez, no entanto, Diogo trocou o spray e o stencil, que usa habitualmente na rua, pelo pigmento em pó vidrado e pelo desenho livre, à mão. “O que vai ser surpreendente, para quem conhece o meu trabalho”, diz, “é não só o tipo de técnica apresentada, mas também a variedade de trabalhos a utilizar outros suportes”. Como as peças em ponto cruz, inspiradas nas naturezas mortas, que usa para criticar o mundo virtual das redes sociais. Ou ainda os quadros forrados com renda, onde dá asas a ideias e pensamentos. Coisas antigas, formas de representação emprestadas que Add Fuel vai buscar e depois reinventa. O que parece ser, é, afinal, outra coisa.

Para dar ritmo à exposição, Diogo Machado apostou em escalas e dimensões dispersas. Uma instalação, no meio da sala, cria o ambiente intimista, familiar, para acolher um trabalho que diz ser “muito pessoal”, feito de recordações e memórias íntimas, de nostalgias e provocações irónicas, desse universo da animação e dos videojogos mas também de formas de representação clássica, a pedir, como já se disse, leitura minuciosa.

Something Old, Something New, Something Borrowed > Galeria Underdogs > R. Fernando Palha, Armazém 56, Lisboa > T. 21 868 0462 > 3 fev-4 mar, ter-sáb 14h-20h > grátis