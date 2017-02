Ir ao Chiado, assistir a um concerto e ver uma exposição sem pagar? É o Paredes Meias

O Teatro Nacional de São Carlos e o Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado inauguram este domingo, 5, o Paredes Meias, com um concerto e visita ao museu, de entrada gratuita. A exposição de Amadeo de Souza Cardoso dá o mote para ir até ao Chiado – e que belo mote

Da vizinhança se faz este Paredes Meias, que junta o Teatro Nacional de São Carlos e o Museu Nacional de Arte Contemporânea (MNAC), com o objetivo de dinamizar a oferta cultural na zona do Chiado. A proposta é simples – partindo das exposições temporárias no museu, o teatro organiza um concerto, ou outra atividade paralela, de entrada gratuita. Cruzam-se os visitantes e espectadores, aumenta-se o público.

O primeiro Paredes Meias acontece este domingo, 5, com Concerto para Amadeo, um programa inspirado na exposição Amadeo de Souza Cardoso/Porto Lisboa/2016-1916, no Museu do Chiado até final do mês. E que inclui A Phantasy Quartet para oboé e trio de cordas em Fá menor, op.2, de Benjamin Britten, Noturno para piano solo em Ré bemol maior, de António Fragoso, e ainda Sonata para violoncelo e piano, de Luís de Freitas Branco. Os três compositores foram os escolhidos para homenagear o pintor português no Foyer do Teatro de São Carlos, a partir das 11 horas. Depois, é seguir para o Museu do Chiado que evoca a exposição individual de Amadeo, em 1916, em Lisboa – com entrada gratuita, entre as 10 horas e as 18 horas, neste dia.

Ainda este mês, no dia 18, está agendado A Arte Degenera à Medida que se Aproxima do Teatro, performance de Paula Garcia e Alexandre Calado no Foyer do Teatro Nacional de São Carlos, que tem como ponto de partida o vídeo-exposição Debaixo de Um Vulcão, de Hugo Canoilas, no Museu do Chiado até 26 de março. E viva a vizinhança.

Paredes Meias > Teatro Nacional de São Carlos > Lg. de são Carlos, Lisboa > T. 21 325 3045/6 > Museu de Arte Contemporânea do Chiado > R. Serpa Pinto, 4, Lisboa > T. 21 343 2148 > 5 fev, dom 11h > 18 fev, sáb 11h-15h, 16h-20h > grátis