IndieJúnior Allianz: Para minicinéfilos (e não só)

O primeiro Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil do Porto que começa este domingo, 5, quer pôr os mais novos a olhar o mundo de maneira diferente

Podem parecer filmes para crianças ou para adolescentes, mas, na verdade, o IndieJúnior Allianz – Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil do Porto mostra filmes para todos. Ao todo, serão mais de 60 (incluindo cinco longas e 45 curtas-metragens em competição), oriundos de 20 países. “Estes festivais fazem parte da tentativa de recuperar espetadores para o cinema”, admite Miguel Valverde, diretor do IndieLisboa e um dos responsáveis pelo IndieJúnior Allianz.

A primeira edição do festival – que, espera-se, passe a fazer parte da agenda cultural anual do Porto – começa neste domingo, 5, às 16h30, com a curta Até ao Céu Leva Mais ou Menos 15 Minutos, da brasileira Camila Battistetti. Durante uma semana, são exibidos filmes de animação, ficção e documentários, divididos por faixas etárias (a partir dos 3 anos). Alguns são novidades, mas os clássicos do cinema não foram esquecidos e até haverá espaço para os primeiros filmes vistos por algumas personalidades. Para acompanhar a exibição do documentário Ninnoc, da holandesa Niki Padidar, destinado a adolescentes, organizou-se um debate sobre bullying (6 fev, seg) e serão várias as sessões de leitura e os workshops, numa programação que terá também horários para escolas. Mais do que o setor competitivo, o que se pretende no festival, diz Miguel Valverde, é que “os filmes não acabem quando a sala de cinema acende as luzes” e que sirvam para pôr os mais novos a “pensar, refletir e olhar de uma maneira diferente”.

Com este festival, reabrirá o Cinema Trindade que, a par do Teatro Municipal do Porto, do Passos Manuel e, no futuro, do Cinema Batalha, devolverá a Sétima Arte à Baixa do Porto.

IndieJúnior Allianz – Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil do Porto > Teatro Municipal do Porto. Rivoli > Pç. D. João I, Porto > Biblioteca Municipal Almeida Garrett > R. D. Manuel II, Jardins Palácio Cristal, Porto > Cinema Trindade > R. Dr. Ricardo Jorge, 52, Porto > 5-12 fev > T. 96 697 2870 > €3,50 a €4; €12/bilhete família; €5/workshops