Adriana Calcanhotto e Arthur Nestrovski: Em português nos entendemos

A cantora brasileira está de regresso a Portugal para apresentar Das Rosas, um espetáculo de homenagem à língua portuguesa, acompanhada pelo guitarrista Arthur Nestrovski. O primeiro concerto está marcado para esta sexta-feira, 3, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. Segue-se o Teatro Gil Vicente, em Coimbra, no sábado, 4, e a Casa da Música, no Porto, no domingo, 5