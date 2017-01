'As Asas do Desejo', de regresso ao grande ecrã

O filme As Asas do Desejo, de Wim Wenders, pode agora ser (re)visto em sala, em cópias restauradas. Em Lisboa, no Medeia Espaço Nimas, e no Porto, no Medeia Teatro Municipal Campo Alegre

Depois de O Estado das Coisas, a Leopardo Filmes prossegue a nobre tarefa de repor em sala, em cópias restauradas, algumas das mais emblemáticas obras do alemão Wim Wenders. Desta feita, poderá ser (re)visto As Asas do Desejo, obra essencial do cinema europeu do último quartel do século XX, um ensaio poético e filosófico que funciona também como uma ode à cidade de Berlim.

O filme oferece-nos a visão de dois anjos, magnificamente interpretados por Bruno Ganz e Otto Sander, que pairam sobre a cidade, propondo-nos, de certa forma, um olhar exterior sobre a própria Humanidade e uma reflexão existencial. Há um jogo de opostos entre anjos e homens, os primeiros invejam-lhes a capacidade de sentir. O enredo ganha outra dimensão quando um dos anjos, Damiel, se apaixona sofregamente por uma trapezista de circo, e quer ser homem.

Eminentemente poético, As Asas do Desejo junta uma fotografia deslumbrante com um texto intenso, em off, da autoria de Peter Handke, inspirado na poesia de Rainer Maria Rilke. Estreado no festival de Cannes de 1987, onde ganhou a Palma de Ouro para a realização, tornou-se o mais carismático dos filmes de Wenders. O ciclo dedicado ao realizador alemão continua depois com Paris, Texas; Alice nas Cidades, Um Amigo Americano, A Angústia do Guarda-Redes no Momento do Penálti, Movimento em Falso, Ao Correr do Tempo, Buena Vista Social Clube e Notas Sobre Moda e Cidades.



As Asas do Desejo > De Wim Wenders, com Bruno Ganz, Solveig Dommartin, Otto Sander, Peter Falk > 127 min