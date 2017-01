Talibés, os meninos que Mário Cruz resgatou em imagens

Sem margem para distrações, na Galeria Manifesto, em Matosinhos, o fotojornalista Mário Cruz leva-nos às falsas escolas corânicas no Senegal e na Guiné-Bissau. São 23 as imagens de uma reportagem premiada pelo World Press Photo, para ver a partir deste sábado, 28

MARIO CRUZ

São histórias invisíveis onde o medo pesa. E muito, a cada mudança de cenário. Atente-se no delicado pé preso a uma corrente, nas roupas sujas. No rosto triste e de olhar perdido atrás das grades. Em corpos franzinos, amontoados, a dormir no chão. É um soco no estômago, sem aviso prévio. Pela primeira vez, o fotojornalista Mário Cruz expõe todas as imagens da reportagem premiada em 2016 pelo World Press Photo, na categoria Assuntos Contemporâneos, que venceu também o Picture of the Year International 2016 e o Estação da Imagem 2016. Talibes – Modern-day Slaves (Talibés – Escravos dos Tempos Modernos), que inaugura este sábado, 28, estará na Galeria Manifesto, em Matosinhos, até 19 de abril.

Já depois dos prémios, o trabalho de Mário Cruz sobre crianças escravizadas em falsas escolas corânicas no Senegal e na Guiné Bissau, deu origem a um livro – agora, as fotografias ganham ainda mais força, nesta exposição. “É um retrato dos que não têm voz”, resume o fotojornalista que acredita no poder da fotografia em “fazer a diferença”. E esta reportagem conseguiu fazê-la, já que muitos meninos, graças à denúncia provocada por estas imagens, foram resgatados.

MARIO CRUZ

São 23 as fotografias que documentam e denunciam a realidade desconhecida, até à publicação do trabalho, de mais de 50 mil tabilés (alunos ou discípulos), que à mão de falsos professores são obrigados a mendigar. Com idades entre 5 e 16 anos, sofrem represálias se tentam resistir, são chicoteados e, frequentemente, acorrentados para não fugirem. É um retrato duro, este. O fotógrafo optou pelo preto e branco para “criar a narrativa, o fio condutor”, sem as distrações que a cor pode provocar, explica.

Mário Cruz, que trabalha na Agência Lusa, pediu uma licença sem vencimento para dedicar tempo a este projeto. “Era absolutamente necessário”, diz. Foram seis meses de investigação e mais dois no terreno para conseguir entrar em determinados locais e obter estas provas. Além de um apelo à ação, as imagens mostram o poder do fotojornalismo.

Talibes: Modern Day Slaves > Galeria Manifesto > R. França Júnior, 1, Matosinhos > T. 22 324 2142 > 28 jan-19 abr, ter-sáb 10h-13h, 14h-19h