Biffy Clyro: Êxito no tempo certo

A banda escocesa Biffy Clyro regressa a Portugal para um muito aguardado concerto em nome próprio. Esta sexta-feira, 27, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa

Já lá vão mais de 20 anos, desde que um grupo de miúdos da pequena cidade escocesa de Kilmarnock se juntaram para formar uma banda. Tal como tantas outras histórias idênticas por esse mundo fora, unia-os a vontade de tocar e o amor pelo rock. E assim foi durante anos, primeiro nos arredores da cidade natal e, depois, em Glasgow, a maior cidade escocesa, para onde o trio composto por Simon Neil e pelos irmãos James e Ben Johnston se mudou em 1997.

Com um cada vez maior culto à sua volta, gravam um primeiro EP em 2000, que nesse mesmo ano lhes abre as portas do palco para novos valores do célebre festival T in The Park, onde são convidados para assinar pela editora independente Beggars Banquet, casa de nomes como The National ou Tindersticks. O álbum de estreia, Blackened Sky, surge apenas em 2002, seguindo-se The Vertigo of Bliss (2003) e Infinity Land (2004), que apenas criam à volta do trio um relativo fenómeno de culto. Insatisfeitos, assinaram em 2006 pela multinacional Warner e, coincidência ou não, o tão aguardado êxito chegou finalmente apenas um ano depois, com o disco Puzzle, que logo na primeira semana chegou ao número dois do top de vendas britânico.

Nos meses seguintes, a banda seria convidada para abrir os concertos de gente tão ilustre como Muse, The Who, Red Hot Chili Peppers ou Rolling Stones, o que lhes permitiu alargar a base de fãs a um público mais mainstream. Os trabalhos seguintes, Only Revolutions (2009) e Opposites (2013) apenas comprovaram o novo estatuto da banda, que no ano passado foi uma das mais aplaudidas no palco principal do festival Nos Alive. Regressam agora a Portugal para um muito aguardado concerto em nome próprio, que serve também para apresentar aos fãs nacionais o novo Ellipsis.

Biffy Clyro > Coliseu dos Recreios > R. das Portas de Santo Antão, 96, Lisboa > T. 21 324 0580 > 27 jan, sex 21h > €26