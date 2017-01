'Três ao Cubo': Diálogos ilustrados em Lisboa

Três mostras de ilustração juntam três duplas de ilustradores em três bibliotecas municipais de Lisboa

Tome-se o caminho rumo ao Palácio dos Coruchéus, no bonito bairro de Alvalade, em Lisboa. Lá dentro, há plantas que sobem e descem, plantas líquidas e gasosas, uma planta-centauro e plantas iluminadas, que convivem com os livros. Uma flora imaginária, criada pelas ilustradoras Catarina Sobral e Mariana Zanetti – uma portuguesa, outra brasileira – que invade salas e corredores. A Biblioteca Jardim, inspirada pela envolvência do edifício, integra a exposição Três ao Cubo, inserida na programação da Lisboa Capital Ibero-Americana de Cultura.

Em três bibliotecas municipais, dialogam três duplas de ilustradores, desafiados a produzir peças originais a partir das suas experiências pessoais, do cruzamento das suas culturas e da interpretação mútua do seu trabalho. “Primeiro escolheram-se os nomes portugueses, a servir de âncora ao trabalho”, explica André Letria, curador da exposição, “e estes sugeriram com quem gostariam de trabalhar”.

Na Biblioteca que leva o nome do geógrafo Orlando Ribeiro, André da Loba juntou-se ao chileno Cristóbal Schmal e expõem peças criadas a partir das suas viagens pelo mundo, criando nesta Geografia Imaginária itinerários para serem percorridos e desafiando os visitantes a completar alguns dos trabalhos.

Já, em Transeuntes como Nós, Maria Remédio e a espanhola Martina Manyà desenharam novos e inesperados visitantes da Biblioteca Camões, a partir do constante movimento de turistas e pessoas que enchem o Chiado, e aquela rua em particular. A exposição, com inauguração marcada para este sábado, 21, teve a colaboração da escola do Ar.Co, através da participação de quatro alunos do Curso de Ilustração, e da editora Pato Lógico que ajudou na produção.

O projeto servirá, depois, de inspiração a alunos do 1º e 2º ciclo de escolas de Lisboa que, na sala de aula e com a ajuda dos ilustradores, vão desenvolver trabalhos, com direito também a exposição naquelas bibliotecas, por altura das férias da Páscoa.

Biblioteca dos Coruchéus > Pal. dos Coruchéus, R. Alberto Oliveira, Lisboa > T. 21 817 2049 > ter-sex 10h-18h, sáb e seg abre em dias predefinidos > Biblioteca Orlando Ribeiro > Antigo Solar da Nora, Estr. de Telheiras, 146, Lisboa > T. 21 817 2660 > ter-sex 10h-19h, sáb e seg 13h-19h > Biblioteca Camões > Lg. do Calhariz, 17, 1º esq., Lisboa > T. 21 817 2360 > ter-sex 10h30-18h, sáb e seg abre em dias predefinidos > 21 jan-30 jun