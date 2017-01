Belém Cinema, o regresso do 'cinema-espetáculo'

Lawrence da Arábia é o primeiro filme a ser exibido no novo ciclo Belém Cinema, através do qual o Centro Cultural de Belém pretende fazer regressar a Sétima Arte àquela zona da cidade de Lisboa. Começa já este sábado, 21 – e Peter O'Toole, Anthony Quinn, Omar Sharif e Alec Guiness vão brilhar no ecrã do Grande Auditório

Columbia TriStar

O cinema está de regresso ao Centro Cultural de Belém (CCB). Trata-se da iniciativa Belém Cinema, com a primeira sessão a acontecer já este sábado, 21, às 18 horas: no Grande Auditório, será projetado, em cópia restaurada, o filme Lawrence da Arábia (1962), do realizador David Lean. A exibição coincide também com o aniversário da estreia da obra-prima de Lean, há 55 anos.

O presidente do CCB, Elísio Summavielle, explica que a ideia do Belém Cinema surgiu de uma conversa com o Souto Moura sobre cinema, na sequência da qual o arquiteto (cuja obra foi, no ano passado, objeto de uma exposição no CCB) traçou uma lista dos seus "filmes da vida". “Ficámos surpreendidos com a adesão do público e daí surgiu a ideia de, este ano, aproveitando as instalações e a capacidade tecnológica do Grande Auditório, passar grandes clássicos intemporais do cinema”, acrescenta Summavielle.

Elísio Summavielle adianta que Belém Cinema é uma iniciativa que pretende chegar a várias gerações e, sobretudo, de mostrar os clássicos do cinema aos mais novos. O presidente do CCB fala ainda na ideia de "cinema-espetáculo" bem como na tentativa de reproduzir o espírito das “tardes bem passadas em família”. Por enquanto, no Belém Cinema, serão exibidos apenas três filmes: além de Lawrence da Arábia, em março, passará O Leopardo (1963), de Luchino Visconti, e, em abril, mesmo na Sexta-Feira Santa, Os Dez Mandamentos (1956), de Cecil B. DeMille.

Summavielle deixou em aberto a possibilidade de continuar. “Tudo vai depender da adesão do publico." A dois dias da passagem do primeiro filme, diz que “para já, a afluência está a ser muito boa”: "Metade dos lugares da sala já estão ocupados”.

Centro Cultural de Belém > Pç. do Império, Lisboa > T. 21 361 24 00 > Lawrence Da Arábia > 21 jan, sáb 18h > O Leopardo > 18 mar > Os Dez Mandamentos > 14 abr > €5