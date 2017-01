'A Morte de Luís XIV': A luz e as trevas do Rei Sol

A estreia do filme de Albert Serra é pretexto para ciclos de cinema, exposições e performances, em Lisboa

O catalão Albert Serra é um dos mais ousados realizadores contemporâneos, com uma ligação explícita entre cinema e artes plásticas. A Morte de Luís XIV, com coprodução da portuguesa Rosa Filmes, talvez seja o objeto mais inesperado: um filme de época afastado das convenções do género, que balança entre o solene e o caricato, mas sempre com uma fina abordagem artística, que conta com a atuação do mítico Jean-Pierre Léaud.

Um filme de culto, com certeza, de um realizador cada vez mais admirável – o que justifica as iniciativas paralelas programadas em Lisboa para acompanhar esta estreia. Uma das mais surpreendentes é Roi Soleil, promovido pela galeria Graça Brandão: uma exposição/performance, com curadoria de Alexandre Melo e Joaquim Sapinho, que conta com Lluís Serrat no papel de Léaud. No Palácio Pombal estarão expostas, retrospetivamente, instalações concebidas pelo realizador. E a Cinemateca Portuguesa junta-se à festa com ciclos dedicados a Serra e Léaud.

O filme de Albert Serra teve grande êxito em Cannes, tendo o seu protagonista, Jean-Pierre Léaud, recebido uma merecidíssima Palma de Ouro pelo conjunto da sua carreira.

