Estender 'A Manta' no palco do Maria Matos

O livro A Manta, da autoria de Isabel Minhós Martins e publicado pela Planeta Tangerina, tem agora uma adaptação para teatro. A peça, dirigida por Romeu Costa, está em cena no Teatro Maria Matos, em Lisboa, até ao próximo domingo, 15

Um espetáculo que estimula os miúdos a valorizarem as histórias quotidianas. E que, do ponto de vista dos adultos, remete para uma infância muitas vezes esquecida. Esse é o objetivo da peça A Manta, de Romeu Costa, que esta quinta, 12, se estreia no Teatro Maria Matos, em Lisboa.

Trata-se do primeiro espetáculo infantil do encenador que, ao ser convidado para trabalhar com as crianças, foi em busca de uma história que o surpreendesse e que se deparou com o livro de Isabel Minhós Martins. Ficou, diz ele à VISÃO Se7e, desde logo, cativado. O enredo, que fala sobre as histórias existentes por detrás de uma manta de retalhos feita por uma avó, é um pouco diferente do do livro de Isabel Minhós Martins. Utilizando recursos multimédia, o público será convidado a deitar-se no palco e, assim, ver o que conta cada quadrado de retalho na manta suspensa. Durante a narrativa, a toalha do casamento da avó, o tecido que forrava um abajour e um pedaço do saco de praia sujo de ameixas deixam de ser apenas retalhos.

A única intérprete, Carla Galvão, é a mediadora do enredo. É não só a contadora de histórias já contadas pela sua avó, mas também serve para resolver o conflito familiar de quem ficaria com a herança principal da matriarca: a manta de retalhos. A música tem um papel fundamental, ligando os acontecimentos descritos na história ao videomapping projetado no palco.

A peça vai para além do entretenimento infantil. Trazendo temas importantes como o saber partilhar, a importância do diálogo e a convivência com a memória de quem já se foi, A Manta será porvetura capaz de encantar espectadores de todas as idades: aos pequenos, ensinará a importância de valorizar os retalhos passados e de costurar novos tecidos com as histórias futuras.



A Manta > Teatro Maria Matos > Av. Frei Miguel Contreiras 52, Lisboa > 12-15 jan, qui-dom > qui e sex 10h, sáb 16h30, dom 11h e 16h30 > maiores de 6 anos