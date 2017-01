'A Estupidez': Reféns da vertigem do dinheiro

A obsessão pelo valor das coisas silencia o diálogo e torna o ruído ensurdecedor. Os Artistas Unidos numa comédia angustiante – a partir desta quarta-feira, 11, no Teatro da Politécnica, em Lisboa

Jorge Gonçalves

“Há pessoas que não têm inteligência suficiente para se aperceberem até que ponto são infelizes.” A frase parece dita em tom de lamento. “Gostava de não ter essa inteligência”, clarifica, adiante, a mesma personagem. Apesar do enorme potencial cómico de A Estupidez, há uma tristeza latente nas 24 personagens – divididas entre cinco atores – que entram e saem do palco desenfreadamente, sempre em quartos de motéis dos arredores de Las Vegas. A polifonia de histórias é amplificada pelo efeito cénico de uma enorme parede-janela que mostra um pátio onde a ação também decorre.

As histórias cruzam-se, por vezes, de forma simultânea, deixando-nos a deliciosa tarefa de juntar as peças deste puzzle narrativo – uma espécie de road movie em formato teatral. “O dinheiro está sempre por trás do que se está a dizer. Ninguém está realmente atento ao que o outro diz. As relações são subvertidas por esta comunicação frustrada”, sintetiza o encenador João Pedro Mamede. E o que acontece à Razão quando ninguém a ouve?

Há negociantes de arte trapaceiros, polícias corruptos, apostadores de segunda, um ator frustrado e, ainda, Finnegan, o homem que encerra o segredo do universo, mas não quer revelá-lo (e ganhar dinheiro com isso) porque a humanidade está dominada pela estupidez. “Finnegan é pressionado para materializar a sua descoberta. No mundo em que vivemos, há uma obsessão pela materialização das coisas para que se possa julgar o seu valor”.

Inspirando-se no quadro Os Pecados Capitais, de Bosch, o dramaturgo argentino Rafael Spregelburd escreveu sete peças sobre outros pecados capitais por si criados. A estupidez é o quarto, entrincheirado entre a modéstia e o pânico. A personagem que grita “o dinheiro põe-vos estúpidos” é a mesma que em seguida diz querer “comprar” a própria liberdade. A subversão capitalista parece uma armadilha a que não se pode escapar. E a estupidez, como se sabe, não tem limites.

Jorge Gonçalves

A Estupidez > Teatro da Politécnica > R. da Escola Politécnica, 54, Lisboa > T. 96 196 0281 > 11 jan-25 fev, ter-qua 19h, qui-sex 21h, sáb 16h e 21h > €6, €10