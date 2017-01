Da 'Princesa Kaguy' a 'Totoro': filmes de animação japoneses para ver no Museu do Oriente

O Museu do Oriente, em Lisboa, dá continuidade ao ciclo de cinema Arquitetos do Imaginário, dedicado aos estúdios de animação japoneses Ghibli. A primeira sessão está marcada para este domingo, 8, com O Conto da Princesa Kaguy, de Isao Takahata

Interessará a quem acompanha o mundo do cinema de animação, este ciclo que o Museu do Oriente, em Lisboa, dedica aos estúdios Ghibli. Mas Arquitetos do Imaginário, designação escolhida, é também uma oportunidade para descobrir o trabalho dos realizadores Hayao Miyazaki e Isao Takahata, duas das referências maiores da animação japonesa e fundadores, em 1985, deste estúdio com sede nos arredores de Tóquio. Para quem os seus nomes não tocam logo a campainha, recorde-se de Miyazaki a série Conan, O Rapaz do Futuro, que nos entretinha – a nós crianças com oito, dez anos ali pelo ano de 1983 – durante as manhãs de fim de semana, frente à televisão. Ou os filmes A Viagem de Chihiro (Urso de Ouro no Festival de Cinema de Berlim em 2002 e Óscar para Melhor Animação no ano seguinte), e Princesa Mononoke, que estreou, faz este mês de janeiro, precisamente 20 anos. De Isao Takahata são as séries Heidi, emitida pela primeira vez na RTP em 1976, e também Marco dos Apeninos aos Andes – sim, é mesmo este o nome, em português, da série adaptada à televisão.

É com um dos filmes de Isao Takahata que começa esta segunda parte do ciclo Arquitetos do Imaginário (a primeira decorreu em agosto) no Museu do Oriente. O Conto da Princesa Kaguy, baseado no conto popular japonês do cortador de bambu, é exibido este domingo, 8, às 16 horas, seguindo-se Totoro, de Hayao Miyazaki, no dia 29. A restante programação, a entender-se durante fevereiro e março, vai alternar entre um e outro realizador que passaram toda a sua (longa) carreira a desenhar à mão. A saber: A Família Yamada (12 fev) e Pompoko (12 mar), de Isao Takahata; O Castelo no Céu (26 fev) e Kiki – A Aprendiz de Feiticeira (26 mar), de Hayao Miyazaki.

As sessões, de entrada gratuita, decorrem sempre no segundo e último domingo do mês, às 16 horas, e os filmes são apresentados na versão original, legendados em português.

Arquitectos do Imaginário II – Ciclo de Animação do Studio Ghibli > Museu do Oriente > Av. Brasília, Doca de Alcântara (Norte), Lisboa > T. 21 358 5244 > 8 jan-26 mar, dom 16h > grátis, mediante levantamento prévio de bilhete no próprio dia