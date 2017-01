Pedro Barroso: Viva quem canta assim

Depois de alguns anos afastado dos palcos, o cantautor Pedro Barroso está de regresso com o espetáculo Cantos de Sempre, onde recupera os seus temas mais emblemáticos. Este sábado, 7, no Teatro Tivoli, em Lisboa

Num tempo em que a música era sinónimo de resistência, luta e contestação, Pedro Barroso foi um dos trovadores do sonho e da esperança. A par de nomes como Manuel Freire ou Francisco Fanhais, a sua voz grave fez parte da banda sonora de toda uma geração que viveu a transição da ditadura para a democracia, e, desde então, permaneceu como um património de todos.

Foi em 1969 que se deu a conhecer ao público como cantor, no programa televisivo Zip-Zip. Poucos meses depois, lançava o disco de estreia Trova-Dor, ao mesmo tempo que ingressava o elenco do Teatro Experimental de Cascais, onde teve como companheiros José Jorge Letria e António Macedo. Em paralelo com a carreira artística, concluiu o curso de Educação Física e foi professor durante mais de 20 anos, tendo ainda trabalhado na área da Saúde Mental e Musicoterapia – foi pioneiro no ensino musical de crianças surdas-mudas.

Seria, no entanto, em cima de um palco que a sua imagem se tornaria conhecida de todos, quando, depois do 25 de Abril, correu o País com a sua música, a apregoar a boa nova. Ao longo de mais de quatro décadas de carreira, lançou mais de duas dezenas de discos, nos quais canta palavras de autores como CesárioVerde, Sophia de Mello Breyner Andresen ou José Saramago, mas especialmente as suas, como as que escreveu para temas como Menina dos Olhos de Água ou Viva Quem Canta, só para citar dois dos seus temas mais populares.

É este percurso único que se pretende agora celebrar, num “concerto de memórias e emoções para os pais trazerem os filhos”, que marca também o regresso de Pedro Barroso aos palcos, depois de alguns anos de ausência devido a problemas de saúde.

Pedro Barroso > Teatro Tivoli BBVA > Av. da Liberdade, 182, Lisboa > T. 21 315 1050 > 7 jan, sáb 21h > €12,50 a €22,50