A festa da Lisboa Capital Ibero-americana de Cultura começa já este sábado

É com o concerto Canções para uma Festa que começa a programação de Lisboa 2017, Capital Ibero-americana de Cultura. Gisela João (Portugal), Mariela Condo (Equador) e Yomira John (Panamá) juntam-se no palco do São Luiz Teatro Municipal, no próximo sábado, 7, e domingo, 8. No tema de capa da VISÃO Se7e desta semana – entre exposições, espetáculos de música, teatro e dança, ciclos de cinema, conferências e passeios pela cidade –, fomos em busca daquilo que não pode perder da Lisboa 2017