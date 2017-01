'Rub’al Khali': Fotografias das Arábias

Na intimidade de O Apartamento, em Lisboa, a fotógrafa Pauliana Valente Pimentel leva-nos ao Dubai. Uma exposição para ver até 14 de fevereiro

Rub’al Khali, a maior massa contínua de areia do mundo, situada na Arábia Saudita, no Iémen e nos Emirados Árabes Unidos, e chamada em inglês Empty Quarter, dá nome à terceira exposição individual deste ano da fotógrafa Pauliana Valente Pimentel. Em Lisboa, no Apartamento, uma casa na Avenida Duque de Loulé, com vista para o Liceu Camões, que recebe artistas em residência, organiza exposições, pequenos concertos, workshops e jantares, descobrimos nas paredes de cinco divisões (nas salas, mas também no quarto e na casa de banho) aquilo que foi possível à fotógrafa entrever da intimidade dos emirati, durante o mês que passou no Dubai, em 2015, a convite de uma curadora.

No terraço privado da sua casa, uma rapariga deixou-se fotografar antes de sair para uma festa, mostrando-se no vestido que nessa noite só às mulheres seria permitido ver. Sentadas no pátio de um centro comercial reservado às elites, duas mulheres bebem café – e o olhar penetrante de uma delas fixa-nos. Mas não são apenas os retratos, uma marca do trabalho da artista, que pontuam esta viagem – há também animais, paisagens urbanas, edifícios imponentes. “Visualmente, o que mais me fascinou foi o lado de sonho, o lado plástico e não real que se confunde com a própria realidade”, diz Pauliana.

Rub’al Khali > O Apartamento > Av. Duque de Loulé, 1, 5.º dto, Lisboa > T. 21 602 9812 > até 14 fev 2017, seg-sex 15h-18h