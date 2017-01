Entre Paris e Viena, no Teatro Nacional de São Carlos

De Bizet a Offenbach, passando por Poulenc. Eis os compositores interpretados pelo Coro do Teatro Nacional de São Carlos e pela Orquestra Sinfónica Portuguesa neste concerto de Ano Novo, que, como é da tradição, termina com música de Johann Strauss. Esta terça, 3, em Lisboa

Rodrigo de Souza

O ano de 2017 é iniciado no Teatro Nacional de São Carlos com uma viagem musical entre Paris e Viena, num espetáculo dominado por compositores, mas também pelo ambiente alegre das composições do austríaco Johann Strauss, muito apropriadas para esta quadra festiva. Interpretado pelo Coro do Teatro Nacional de São Carlos, pela Orquestra Sinfónica Portuguesa e por duas extraordinárias cantoras portuguesas, a soprano Susana Gaspar e a meio-soprano Maria Luísa de Freitas, este concerto de Ano Novo marca também a estreia do maestro inglês David Parry, conhecido por ser um especialista em repertório operático, no São Carlos.

O programa, bastante diversificado, tem início com L’Arlésienne, escrita por Georges Bizet para a peça teatral homónima do novelista Alphonse Daudet, estreada em 1872 e que é hoje uma obra assídua do repertório sinfónico. Segue-se Gloria (FP 177), de Francis Poulenc, uma obra estreada em 1961, apenas dois anos antes da morte do compositor, que teve logo grande aclamação, pelo modo como emana “devoção e reverência” na sua estrutura em seis andamentos, cujo texto obedece à liturgia católica romana de Gloria in Excelsis Deo.

Depois desta “grande sinfonia coral”, é a vez de subir ao palco a bem mais ligeira opereta, um género musical, precursor da atual comédia musical, que floresceu em França em meados do século XIX, pelas mãos de Jacques Offenbach, o autor de La Belle Hélène e Les Contes d’Hoffmann. Como é da tradição, o concerto continua com a alegria esfuziante da Viena imperial, tão bem retratada no final do século XIX por Johann Strauss em composições como Kaiser-Walzer ou a opereta Der Zigeunerbaron, que antecedem a interpretação da ária de Rosalinde e o final do II Ato de Die Fledermaus, onde todos os intervenientes da opereta brindam à alegria e à felicidade, tal como se impõem à entrada do novo ano.

Coro do Teatro Nacional de São Carlos e Orquestra Sinfónica Portuguesa > Teatro Nacional de São Carlos > R. Serpa Pinto, 9, Lisboa > T. 21 325 3000 > 3 jan, ter 21h > €15 a €25