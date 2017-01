'Olhos nos Olhos': Imagens aqui na Terra

A natureza é o ponto de partida para dar conhecer o microcosmos de diversos lugares, de Norte a Sul do País. Pela objetiva de Pedro Martins conhecem-se habitats e espécies, em imagens de grande formato, para ver até 28 de fevereiro no Exploratório de Coimbra

Em criança, Pedro Martins passava horas a descobrir a natureza e os seus minúsculos habitantes. Na exposição Olhos nos Olhos, o fotógrafo volta a deitar-se na erva, a subir às montanhas e a calcorrear caminhos em parques naturais, de Norte a Sul do País, para dar a conhecer o microcosmos de habitats e espécies diversas. São 40 as imagens que servem de guia a esta espécie de percurso verde para descobrir na Science Photo Gallery do Exploratório, em Coimbra, até 28 de fevereiro.

Sem recurso a ampliações e a estúdios, Pedro Martins optou por fazer as imagens na natureza, ficando muito perto, numa posição o mais perpendicular possível com o objeto captado e, diz o fotógrafo, “a maioria das vezes de olhos nos olhos com a espécie”. Apesar da pouca distância que o separa do daquilo que fotografa, procura sempre “mostrar um pouco mais da envolvência” das espécies. Seja pelo cenário, as cores, as sombras ou a luz natural.

Olhos nos Olhos é uma abordagem de macrofotografia, com imagens de 60 por 50 centímetros, que nos leva à Serra da Gardunha, ao Parque Natural do Alvão e do Tejo Internacional, à Serra de Sicó, para contar histórias do nosso mundo.

Além de fotografias, a exposição tem uma componente interativa, criada em parceria com o Centro Cirúrgico de Coimbra, que permite aos visitantes fotografar a pupila e ver os olhos de uma perspetiva muito aproximada.

No Centro de Ciência Viva, vale a pena conhecer também a exposição Era uma Vez…, criada a pensar nas famílias e baseada em clássicos da literatura infantil com 35 experiências interativas (€4).

Olhos nos Olhos > Science Photo Gallery, Exploratório Centro de Ciência Viva de Coimbra, Parque Verde do Mondego, Coimbra > T. 239 703 897 > até 28 fev, ter-sex 9h30-17h30, sáb-dom-fer 10h-18h