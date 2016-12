Na festa de Ano Novo, em Lisboa, são três as noites de concertos

Miguel Araújo, Rui Veloso, Agir e Raquel Tavares são alguns dos nomes que, a partir desta sexta, 30, e até domingo, 1, vão passar pelo Terreiro do Paço. Boa música – e grátis – para todos

Como é da tradição, o Terreiro do Paço volta a ser o salão de festas onde, na capital, se vai receber o Ano Novo. As celebrações duram este ano três dias, ao longo dos quais haverá sempre animação e, claro, muita música para todos os gostos. A festa começa logo na sexta à noite, 30, com um concerto, às 21 horas, de Miguel Araújo, antigo membro de Os Azeitonas, e que foi uma das figuras musicais do ano em Portugal, ao esgotar mais de duas dezenas de coliseus, em Lisboa e no Porto, com o seu espetáculo conjunto com António Zambujo.

Para a noite da passagem do ano, propriamente dita, estão também reservados dois nomes maiores do panorama pop rock nacional. O primeiro a subir ao palco, às 22 horas, é Rui Veloso que, neste concerto, decerto recordará alguns dos seus temas mais emblemáticos, muitos deles incluídos na última coletânea O Melhor de Rui Veloso, lançada há precisamente um ano, por ocasião dos 35 anos de carreira do músico portuense, também conhecido como “o pai do rock português”. Depois da meia-noite e do tradicional espetáculo de fogo de artifício, que este ano terá como tema as Lendas do Rock, sobe ao palco o cantor Agir, culminando assim um ano de 2016 a todos os níveis notável, depois de três coliseus completamente esgotados e um disco de platina para o álbum Leva-me a Sério, que o transformou numa das maiores estrelas pop nacionais.

Já no domingo, 1 de janeiro, a música começa mais cedo, às 17 e 30, com um concerto conjunto da fadista Raquel Tavares e do coletivo cubano Orquestra Roemer Pinatel, que vão apresentar um espetáculo inédito, com direção musical do premiado maestro cubano Oscar Gomez (vencedor de cinco Grammys), que marca o início da programação da Lisboa, Capital Ibero-Americana da Cultura 2017.

Festa de Ano Novo > Terreiro do Paço, Lisboa > 30 dez-1 jan, sex a dom 21h30, 22h e 17h30 > grátis